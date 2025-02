Modello Red 2024: tutto quello che c’è da sapere sulla dichiarazione dei redditi per i pensionati

Firenze, 14 febbraio 2025 – Entro il 28 febbraio 2025, i pensionati che ricevono prestazioni assistenziali aggiuntive dall’Inps, come l’integrazione al minimo, sono tenuti a presentare il Modello Red 2024 relativo ai redditi percepiti nel 2023. E’ possibile farlo anche attraverso il modello precompilato, documento che contiene già alcuni dati forniti dall’Inps e che deve essere semplicemente validato dall’utente. Sono tenuti a presentare il modello Red, tra gli altri, i percettori delle pensioni superstiti, che in Toscana, al 2024, sono oltre 15mila, per un importo medio mensile di 890 euro.

Cos’è il Modello Red e chi deve presentarlo?

Il Modello Red è una dichiarazione che i pensionati devono trasmettere annualmente all’Inps per certificare il proprio reddito, essenziale per il calcolo di prestazioni variabili come la pensione di reversibilità o l’integrazione al minimo. A seconda della tipologia di prestazione, può essere necessario includere anche i redditi del coniuge o dei componenti del nucleo familiare.

La dichiarazione è obbligatoria per i pensionati che:

Hanno avuto variazioni reddituali rispetto agli anni precedenti

rispetto agli anni precedenti Percepiscono prestazioni collegate al reddito ma non comunicano integralmente all’Agenzia delle entrate tutti i redditi rilevanti, come gli interessi bancari o i proventi di titoli di Stato

all’Agenzia delle entrate tutti i redditi rilevanti, come gli interessi bancari o i proventi di titoli di Stato Non presentano la dichiarazione dei redditi ma possiedono altri redditi oltre a quello da pensione (per esempio l’assegno unico universale).

Chi è esonerato dalla presentazione del Red?

Non devono trasmettere il modello Red i pensionati che presentano ogni anno la dichiarazione dei redditi, in quanto l’Inps acquisisce automaticamente i dati reddituali necessari dall’Agenzia delle Entrate.

Come sapere se si deve presentare il Red?

L’Inps avvisa gli interessati tramite lettere cartacee, email, Sms o notifiche sulle app Io e MyInps. Per verificare la propria posizione, è possibile accedere al portale Inps e controllare le comunicazioni disponibili nel profilo personale MyInps.

Quali redditi devono essere dichiarati?

Nel Red vanno inseriti tutti i redditi percepiti nel corso del 2023, con particolare attenzione a quelli che non compaiono nel 730 o nel Modello Redditi, come i proventi soggetti a imposta sostitutiva. Inoltre, chi riceve prestazioni pensionistiche legate al reddito e non è obbligato a presentare la dichiarazione fiscale, deve comunque comunicare tali importi all’Inps tramite il Red.

Red per invalidi civili

I titolari di indennità per invalidi civili, pensione sociale, assegno sociale o assegno sociale sostitutivo devono confermare ogni anno la sussistenza dei requisiti per continuare a ricevere la prestazione. La mancata presentazione del modello Red o del modello Invciv comporta la sospensione del pagamento della pensione.

Scadenze e modalità di presentazione

Il termine ultimo per la presentazione del Modello Red 2024 è fissato al 28 febbraio 2025. Entro questa data è anche possibile sanare eventuali omissioni relative al Red 2023 senza incorrere nella sospensione della pensione.

Il modello può essere presentato attraverso:

Il sito web Inps, accedendo con Spid, Cie o Cns

Gli uffici territoriali dell’Inps

I Caf e i professionisti abilitati

Il Red precompilato

L’Inps ha introdotto il modello Red precompilato, una soluzione simile a quella già adottata per il 730 precompilato. Gli utenti possono accedere all’area dedicata sul sito Inps e verificare se il modello è stato predisposto per loro. Dopo aver confermato o modificato i dati, il Red può essere inviato direttamente online.

Tuttavia, l’utilizzo del modello precompilato richiede una certa familiarità con gli strumenti digitali, per cui in caso di dubbi è consigliabile rivolgersi ad un Caf o ad un consulente fiscale.