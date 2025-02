Marittimi. Vinta la causa contro l’Inps

Il patronato Inapa di Confartigianato Imprese Grosseto ha ottenuto un’altra importante vittoria in una causa contro l’Inps, garantendo il riconoscimento del servizio di radiotelegrafia Gmdss (Global Maritime Distress Safety System) ai lavoratori marittimi, questa infatti è solo l’ultima in termini temporali di cause intraprese dal patronato coadiuvato dallo studio legale Picchi Cellesi di Grosseto in tutte le Regioni italiane.

Grazie a questa sentenza, i dipendenti del settore potranno accedere al pensionamento anticipato a 59 anni, con 20 anni di navigazione e almeno 10 anni di servizio Gmdss, un risultato significativo per la tutela dei diritti di questa categoria professionale.

"Questa vittoria conferma l’impegno e la competenza del nostro patronato anche nel settore previdenziale marittimo, settore assai complesso e macchinoso – ha dichiarato Massimo Sabatini (nella foto), direttore di Inapa Confartigianato Imprese Grosseto –. Il patronato Inapa di Confartigianato Imprese Grosseto offre inoltre assistenza ai lavoratori per tutte le pratiche previdenziali".

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi nelle sedi Confartigianato di Grosseto (in viale Monterosa 26, telefono 0564 - 419605, indirizzo mail [email protected]) e di Orbetello (in Corso Italia 159, telefono 0564 - 867376, indirizzo mail [email protected]).

Gli uffici sono aperti tutti i giorni dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18, escluso il venerdì pomeriggio.