Disabilità, riforma della valutazione. Firenze città pilota degli accertamenti. Careggi prima tappa informativa

Avviata la sperimentazione della riforma della disabilità: Firenze tra le nove province pilota. La sclerosi multipla sarà una delle tre patologie a testare la sperimentazione per la valutazione di base. L’Associazione italiana sclerosi multipla è in prima fila per fare informazione, sostenere l’introduzione dei nuovi processi, affiancare persone e istituzioni. E all’Auditorium di Careggi oggi si terrà un evento di approfondimento e riflessione dedicato alla riforma della disabilità e l’impatto sulle persone con sclerosi multipla e patologie correlate, organizzato da Aism di Firenze in collaborazione con la sede provinciale di Inps. L’incontro rappresenterà un’importante occasione di confronto sulle novità introdotte dalla riforma attualmente in fase di sperimentazione in nove province italiane, tra cui Firenze. Tra i temi al centro della discussione la nuova valutazione di base, la valutazione multidimensionale finalizzata al Progetto di Vita, l’accomodamento ragionevole.