Scadenze di Marzo, ecco le date da segnare sul calendario

Firenze, 27 febbraio 2024 - Rottamazione quater, ma anche rilascio della certificazione unica e chiusura dei riscaldamenti nelle zone più calde della Toscana. Sono queste le scadenze da tenere a mente per il mese di marzo 2024. Ecco, in dettaglio, quali sono.

8 marzo, opposizione alle spese sanitarie

Primo appuntamento con le scadenze fiscali è l'8 marzo, giorno entro il quale è possibile fare opposizione al trattamento dei dati sanitari per l'anno 2023. In sostanza, accedendo all'area riservata del sistema tessera sanitaria Ts, è possibile escludere le spese sanitarie dall’elaborazione automatica della dichiarazione dei redditi precompilata per l'anno 2024. L'opposizione può essere fatta per garantire la propria privacy e la confidenzialità delle informazioni sanitarie.

15 marzo, rottamazione quater

Il 15 marzo è la giornata dei versamenti Iva, ma la data è da ricordare soprattutto per la rottamazione quater. I contribuenti che hanno saltato la prima e la seconda rata della rottamazione, che sono scadute il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, hanno tempo fino al 15 marzo per mettersi in regola e non perdere così l'agevolazione. Il pagamento della terza rata è previsto per il 28 febbraio 2024, anche se il termine ultimo è il 4 marzo, in quanto c'è una tolleranza di cinque giorni.

18 marzo, arriva la certificazione unica

Il 18 marzo è il giorno della Cu 2024, la certificazione unica che serve per la dichiarazione dei redditi. L’adempimento interessa datori di lavoro e più in generale i sostituti d’imposta, che entro questa data dovranno provvedere alla consegna dell’ex Cud a lavoratori e pensionati. Per quanto riguarda l'Inps, l'attestazione comparirà sul sito nella propria area riservata, sezione “Comunicazioni fiscali”. L’accesso alla Cu 2024 sarà inoltre possibile mediante l’app Inps, oppure l’attestazione può essere richiesta in versione cartacea al Contact center (803-164) dell’istituto di previdenza. Infine, allegando il proprio documento di identità, è possibile ottenere la Cu tramite pec, scrivendo all’indirizzo [email protected], o a mezzo email, scrivendo a [email protected].

31 marzo, impianti spenti nella zona C

I residenti dei comuni toscani che sono nella zona climatica C devono chiudere gli impianti di riscaldamento il 31 marzo. In dettaglio, rientrano nella C i comuni di Orbetello e Monte Argentario, Campiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Livorno, Marciana, Marciana Marina, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto.