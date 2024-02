Pensioni marzo 2024, novità fiscali e calendario dei pagamenti

Firenze, 26 febbraio 2024 – Saranno accreditati venerdì 1 marzo 2024 sui conti correnti gli assegni dei pensionati toscani, con una novità. Cambiano infatti gli scaglioni di reddito e le relative aliquote, oltre alle detrazioni sulle prestazioni previdenziali e di accompagnamento alla pensione.

In particolare, gli scaglioni Irpef scendono da quattro a tre e sono del 23 per cento per i redditi fino a 28mila euro, il 35 per cento tra 28mila e 50mila euro, il 43 per cento con redditi superiori a 50mila euro l'anno. I redditi fino a 8.500 euro sono esenti dalla tassazione.Inoltre, sempre limitatamente al periodo d’imposta 2024, sale da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per chi ha fino a 15mila euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La nuova disciplina è applicata dall’Inps sulle pensioni e sulle prestazioni di accompagnamento a pensione assoggettate alla tassazione ordinaria ai fini Irpef a partire appunto dal pagamento della mensilità di marzo 2024, che conterrà anche i conguagli delle differenze relative alle mensilità di gennaio e febbraio di quest'anno. Le novità fiscali saranno sintetizzate sulla pensione con la seguente annotazione: “Da questa mensilità la tassazione viene applicata sulla base degli scaglioni Irpef del d.lgs. 216/2023”.

Il calendario dei pagamenti

Le pensioni arriveranno venerdì 1 marzo sui conti correnti bancari o postali di oltre un milione di pensionati toscani. Chi invece ritira ancora la pensione recandosi agli sportelli di Poste Italiane è invitato a seguire il seguente calendario:

1 marzo cognome dalla A alla C ;

cognome ; mattina del 2 marzo cognome dalla D alla K ;

cognome ; 4 marzo cognome dalla L alla P ;

cognome ; 5 marzo cognome dalla Q alla Z.

Il cedolino della pensione

Il cedolino Inps della pensione di marzo 2024 è consultabile online sul sito dell’istituto di previdenza www.inps.it. Basta accedere con il proprio Spid dalla pagina principale e poi cercare l’apposito servizio online. In questo modo il pensionato può vedere quanto gli arriverà di pensione, le diverse voci che vanno a comporre l’importo ed eventualmente fare un confronto con i precedenti cedolini.