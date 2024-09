Confindustria Toscana, Maria Graziani nuova presidente dei giovani imprenditori

Firenze, 28 settembre 2024 – E’ Maria Graziani la nuova presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Toscana. Classe 1987, livornese, è stata eletta nella tarda serata di ieri dal comitato regionale dei Giovani imprenditori. Guiderà il gruppo toscano per il quadriennio 2024-2028.

La neo presidente rappresenta la settima generazione nell’azienda di famiglia, la cereria Graziani, fabbrica di candele dal 1805, che produce nel proprio stabilimento di Lorenzana cere di ogni forma e dimensione destinate ai mercati di tutto il mondo, cui associa una vasta gamma di accessori. Nell’azienda si occupa principalmente di riorganizzazione dei processi, sistemi di gestione, strategia, risorse umane ed è la presidente della controllata americana.

«Viviamo tempi nuovi, che invitano a cambiamenti significativi dei tradizionali paradigmi di impresa e chiedono una sempre maggiore sostenibilità. Per questo - spiega la neo presidente - il nostro contributo in termini di idee e visioni può offrire grandi opportunità di evoluzione per le imprese toscane». «Per non parlare - prosegue - dell’uso dell’intelligenza artificiale che, ricordiamo, è un driver industriale superiore allo stesso avvento di internet».

«Noi giovani siamo innovatori per indole e la promozione dell’innovazione sarà guida per le nostre iniziative. Credo molto nelle sinergie vincenti tra aziende tradizionali e start-up innovative, come anche nella promozione della cultura industriale nella generazione Z e Gen Alpha», conclude Graziani.

Laureata in ingegneria gestionale, dopo una esperienza lavorativa all’estero, l’imprenditrice entra nell’azienda di famiglia nel 2018. Attiva nei Giovani imprenditori dal 2019, dal gennaio 2023 è eletta alla guida dei Giovani imprenditori di Livorno Massa Carrara e dal marzo 2024 è diventata vice presidente vicario del gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Toscana Centro e Costa.