Lavoro in Toscana, oltre 1.000 assunzioni nel settore del turismo

Firenze, 2 marzo 2023 – Dopo lo stop per la pandemia, tornano in presenza le Borse mercato lavoro organizzate dall'Ebtt, l'ente bilaterale del turismo toscano. L'obiettivo è far incontrare domanda e offerta nel settore turistico, in vista della ripresa della stagione primaverile ed estiva. Dopo la Borsa mercato lavoro di Grosseto, altri quattro sono gli appuntamenti 2023 in Toscana: in Versilia l'8 marzo, a San Vincenzo il 9 marzo, a Lucca il 14 marzo e a Cecina il 15 marzo. Complessivamente, sono oltre un migliaio le offerte che arrivano dalle imprese del settore. Ecco, in dettaglio come si svolgeranno le fiere del lavoro e come partecipare.

Si svolgerà mercoledì 8 marzo 2023 presso l'Una Hotel di Lido di Camaiore, in orario 10-14. I candidati potranno partecipare gratuitamente all’evento ed ai colloqui. E' preferibile la pre registrazione online sul sito, ma eventualmente ci si potrà registrare anche il giorno dell’evento in fiera. Oltre 300 le posizioni aperte che arrivano dalle aziende partecipanti. Tra le figure richieste: manutentori, camerieri di sala, receptionist, portieri, cuochi, chef de rang, bagnini, runner, animatori per bambini e segretari front office.

L'evento si svolge il 9 marzo, dalle 10 alle 14, alla Cittadella delle associazioni in via Pertini a San Vincenzo. Anche in questo caso i candidati potranno partecipare gratuitamente all’evento ed ai colloqui. E' preferibile la pre registrazione online, ma eventualmente ci si potrà registrare anche il giorno dell’evento in fiera. Le aziende interessate a partecipare gratuitamente all’evento possono inviare una mail a [email protected]. Circa 430 i posti di lavoro che arrivano dalle imprese turistiche del territorio e che cercano baristi, tecnici audio e luci, dj e speaker, bagnini, receptionist, lavapiatti, camerieri di sala, hostess e animatori per villaggi turistici. Per informazioni cliccare qui.

Sarà Villa Bottini, in via Elisa 9 a Lucca, con orario 10-14, ad ospitare il prossimo 14 marzo la Borsa mercato lavoro. I candidati potranno pre registrarsi sul sito a questo indirizzo oppure direttamente il giorno dell'evento in fiera. Le aziende interessate a partecipare gratuitamente all’evento possono inviare una mail a [email protected]. Oltre 170 le posizioni vacanti, consultabili anche sul sito della Borsa mercato lavoro. Tra le figure richieste: un responsabile gestione b&b, 15 animatori e istruttori fitness, 20 animatori e istruttori sportivi, un commerciale, un grafico, un pasticcere, un pizzaiolo.

Torna anche a Cecina la Borsa mercato lavoro: si svolgerà mercoledì 15 marzo, dalle 10 alle 14, a Villa Guerrazzi alla Cinquantina, in via Guerrazzi, 57. I candidati potranno partecipare gratuitamente all’evento ed ai colloqui. E' preferibile la pre registrazione online, ma eventualmente ci si potrà registrare anche il giorno dell’evento in fiera. Le aziende interessate a partecipare gratuitamente all’evento possono inviare una mail a [email protected]. Assistenti bagnanti, 5 animatori sportivi, 4 camerieri di sala, autisti, 2 addetti alle pulizie, un banconista per tavola calda situata all'interno di un campeggio sono tra le figure richieste, per un totale di circa 260 posti di lavoro.