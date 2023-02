Prato, il Comune assume agenti di polizia municipale

Polizia municipale (foto Attalmi)

Prato, 28 febbraio 2023 – Scade giovedì 2 marzo 2023 il termine per partecipare al concorso pubblico del Comune di Prato, che assume con contratto di formazione e lavoro di 6 agenti di polizia municipale con riserva in favore dei volontari delle forze armate.

Possono accedere alla selezione i cittadini italiani tra i 18 e i 32 anni non compiuti alla data di scadenza del bando, con idoneità fisica, psichica e attitudinale all’impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo professionale da rivestire, tra cui i requisiti psicofisici minimi per il rilascio del porto d'armi per difesa personale. Come titolo di studio è richiesto il diploma di maturità o equipollente. Il contratto di formazione e lavoro ha durata 12 mesi, con un periodo di prova di un mese, e al termine è prevista l'assunzione a tempo indeterminato in caso di valutazione positiva dell'attività svolta da parte del dirigente responsabile del corpo di polizia municipale.

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione deve essere trasmessa entro le ore 13 del 2 marzo esclusivamente online tramite il portale del Comune di Prato w (percorso: Home>Amministrazione trasparente>Bandi di concorso). Sarà possibile accedere al modulo di domanda tramite Spid, Cie o Carta nazionale dei servizi (cioè tessera sanitaria attivata). I candidati sono invitati a prendere nota del numero di protocollo della domanda, in quanto tutte le successive comunicazioni saranno effettuate con esclusivo riferimento al numero, senza alcuna identificazione mediante dati anagrafici, eccetto che per la pubblicazione della graduatoria. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando di concorso cliccando qui.