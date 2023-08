Inps, come fare domanda per il supporto formazione e lavoro

Firenze, 8 agosto 2023 – Sono oltre 20mila, secondo le stime di Irpet, i toscani potenziali beneficiari della nuova misura al via dal 1 settembre 2023, ovvero il supporto formazione e lavoro. Destinatari sono gli 'occupabili', di età tra i 18 e i 59 anni, con un Isee non superiore a 6 mila euro, che potranno ricevere un sostegno al reddito di 350 euro mensili, per un massimo di 12 mesi non rinnovabili. Ciò a condizione che frequentino corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale o altra misura di attivazione lavorativa, per la loro durata. Per accedere a questo percorso gli interessati dovranno rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, dimostrando di essersi già rivolti ad almeno tre agenzie per il lavoro o ad altri enti autorizzati all’attività di intermediazione. L'Inps ha messo a punto una video guida interattiva che spiega, in 5 semplici passi, come ottenere il supporto per la formazione ed il lavoro. Eccoli.

Dal 1 settembre 2023 sarà possibile presentare la domanda online direttamente sul sito dell’Inps o tramite i patronati. Il secondo passo è registrarsi al Siisl, ovvero il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, la piattaforma che accompagnerà il potenziale beneficiario in tutte le fasi del percorso. Se l’esito della domanda sarà positivo, il cittadino dovrà sottoscrivere il Patto di attivazione digitale e indicare almeno tre agenzie per il lavoro che ha scelto di contattare. Da questo momento potrà essere convocato dal centro per l’impiego per firmare il Patto di servizio personalizzato e avviare tutti i passi necessari al suo inserimento nel mondo del lavoro. Attenzione, è possibile farlo solo dopo aver già contattato le tre agenzie per il lavoro individuate in precedenza, da indicare nel Patto di servizio. Una volta sottoscritto il Patto, è possibile usufruire di servizi di orientamento, corsi di formazione specifica o aderire a progetti utili alla collettività o ad altre iniziative per l’attivazione lavorativa, di cui il ministero del Lavoro terrà traccia all’interno della piattaforma Siisl. Per tutta la durata del percorso formativo o delle altre iniziative di attivazione lavorativa, il destinatario del supporto per la formazione e il lavoro riceverà un importo mensile di 350 euro tramite bonifico da parte dell’Inps per un massimo di 12 mesi. In caso di abbandono del percorso di formazione, di una delle altre attività o in caso di un’offerta di lavoro ritenuta adatta, il beneficio viene perso.