A Poggio sono in arrivo 110 nuove carte solidali

Sono 110 le carte solidali "Dedicata a te 2023" destinate ai cittadini di Poggio a Caiano. Come è noto, si tratta di una carta di pagamento elettronica concessa, a livello nazionale in modo automatico e senza necessità di presentare domanda, a famiglie in possesso di determinati requisiti per acquistare beni alimentari di prima necessità.

La carta è utilizzabile in tutti i negozi che vendono generi alimentari e contiene un contributo uguale per tutti di 382,50 euro. La carta, rilasciata da Poste Italiane, è nominativa.

La riceveranno i cittadini appartenenti ai nuclei familiari (con almeno 3 componenti), iscritti nell’anagrafe dei residenti di Poggio, titolari di certificazione Isee ordinario, in corso di validità, non superiore ai 15.000 euro annui. Questo contributo non spetta ai nuclei già percettori di reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di assicurazione sociale per l’impiego (Naspi e Cig ad esempio). Il Comune di Poggio ha ricevuto dall’INPS l’elenco dei beneficiari del contributo per la verifica della posizione anagrafica dei nuclei familiari contenuti nell’elenco.

A seguito dei controlli anagrafici, il Comune ha poi ricevuto la lista definitiva e inviato ai 110 aventi diritto della Carta la comunicazione su dove poterla ritirare cioè gli uffici postali. Per non incorrere nella decadenza del beneficio, il primo pagamento con la carta dovrà essere effettuato entro il 15 settembre. Per maggiori informazioni: Ufficio Servizi Sociali di Poggio 055.8701285.