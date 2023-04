Inflazione, è Siena la terza città più cara d'Italia

Siena, 17 aprile 2022 - E' Siena la città toscana più cara e la terza in Italia dopo Bolzano e Milano. Lo dice la classifica stilata dall'Unione nazionale consumatori, che ha elaborato i dati Istat dell'inflazione di marzo 2023. Nella città del Palio è al +9,6%, la seconda inflazione più alta d'Italia ex aequo con Imperia, che si tradurrà per la famiglia tipo in una spesa supplementare di 2.164 euro annui.

I rincari nelle altre province toscane

Tutte le province toscane prese in considerazione da Unc si trovano sopra la media nazionale per stangata annua, che in Italia è di 1.652 euro l'anno. Nella top ten delle città più care si trovano Grosseto, al sesto posto, dove l'inflazione è al +9,1%, per una stangata da 2.051 euro l'anno e Pistoia, al decimo posto, con un +8,7% e un aggravio di spesa di 1.961 euro.

Seguono Massa Carrara, al 17esimo posto (+8,5%, rincari da 1.916 euro l'anno), Lucca, al 19esimo (+8,4%, stangata annua per la famiglia tipo da 1.894 euro) e Firenze, al 21esimo posto (8% di inflazione, 1.866 euro di spesa annua in più).

Si piazza 25esima Pisa, con inflazione all'8,2% e 1.848 euro annue di aggravio di spesa, è al 30esimo posto Arezzo, con il 7,9% di inflazione e una stangata da 1.781 euro. Ultima toscana Livorno, 32esima in classifica, ha un'inflazione del 7,8% e rincari per 1.758 euro l'anno.