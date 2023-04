L'inflazione a Terni rallenta ma aumentano ancora i prezzi dei prodotti alimentari

Terni, 17 aprile 2023 A marzo l’inflazione a Terni continua a rallentare, ma non vale lo stesso per il carrello della spesa: aumentano infatti i costi dei prodotti alimentari. E' quanto emerge dal monitoraggio mensile dei prezzi al consumo effettuato dai servizi statistici comunali. Mentre inflazione media diminuisce passando dal +9.4% di febbraio a un +8% di marzo, quella calcolata per gli alimentari è pari a +13,2%, dovuti principalmente ai rincari di frutta, olio d’oliva, birra e aperitivi. Il calo generalizzato dell'inflazione è imputabile principalmente alla flessione del costo di energia elettrica e gas e della frenata del costo dei carburanti, sottolineano i servizi statistici comunali. Continuano a salire, però, i prezzi dei prodotti alimentari: pane e cereali crescono del 17,8 % rispetto a un anno fa, la carne del 9,3%, il pesce del 10%, latte, formaggi e uova del 21,8%, oli e grassi del 29,4%, zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi del 20,6%.