Imu 2024, prima rata in scadenza il 17 giugno. Quanto si spende in Toscana

Firenze, 7 giugno 2024 – A Siena, per una seconda casa, si pagheranno in totale 1.663 euro di Imu, chi vive a Grosseto in un’abitazione di lusso sborserà ben 6.402 euro l'anno, mentre a Firenze, il costo da sostenere per un box auto (seconda pertinenza) sarà di 122 euro. E' quanto emerge dall'ultimo studio della Uil, relativo al 2023, sull'Imposta municipale unica, che i proprietari di seconde case o prime di lusso sono tenuti a pagare entro il 17 giugno (il 16 cade di domenica, quindi la scadenza slitta al lunedì). Ecco come calcolare l'Imu e quali sono le modalità di pagamento.

Come si calcola il valore Imu di un immobile

L'Imu, ovvero l'Imposta municipale unica, è un tributo locale che incide sui beni immobiliari e contribuisce al finanziamento dei servizi comunali. Per calcolare l'importo da pagare occorre prendere in considerazione il valore della rendita catastale e il relativo coefficiente.

Il valore della rendita catastale è determinato dall'Agenzie delle entrate ed è il reddito che, in teoria, potrebbe essere generato dall'immobile, considerate le sue caratteristiche e la destinazione d'uso. Si trova nella visura catastale dell'immobile oppure è possibile richiederlo all'Agenzia delle entrate.

Il coefficiente catastale si trova, invece, nella sezione Imu del sito del proprio comune. Viene infatti stabilito dai comuni e può variare secondo la categoria dell'immobile e le delibere locali.

Una volta che si conoscono il valore della rendita e coefficiente catastale, la formula da applicare per calcolare quanto dovuto di Imu è la seguente:

Rendita catastale + 5% x coefficiente catastale. Ad esempio, se la rendita catastale dell’immobile è di 1.000 euro e il coefficiente catastale è dello 0,8, l'Imu sarà uguale a 1.000 + (1.000x 0,05) x 0,8, con il risultato di 1.040 euro. Se si paga l'Imu in due rate, l'importo dovrà essere diviso per due e la prima rata (in questo caso da 520 euro) dovrà essere pagata entro il 17 giugno 2024, mentre il saldo il 16 dicembre. Ciò al netto di possibili detrazioni o agevolazioni fiscali previste. Per esempio, se il proprietario dà l’immobile in comodato d'uso al figlio, l’importo dell’Imu dimezzerà. Esenti dal pagamento Imu i proprietari dell’abitazione che viene utilizzata come principale.

Come pagare l'Imu

Per pagare l'Imu occorre compilare il modello F24, in versione cartacea o online. E’ possibile scaricare l'F24 cartaceo dal sito dell’Agenzia delle entrate, oppure si può ritirare negli uffici postali. Per prima cosa va inserito l'apposito codice tributo indicato dall'Agenzia delle Entrate, poi, nella sezione dell'F24 "Imu e Altri tributi locali", in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" si devono riportare i seguenti dati:

nel campo “codice ente/codice comune” va indicato il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate

del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento va barrata la casella “Ravv.”

va barrata la casella “Ravv.” se il pagamento si riferisce all’ acconto va barrata la casella “Acconto”, se si paga in un’unica soluzione, vanno barrate sia la casella “Acconto” che quella “Saldo”

va barrata la casella “Acconto”, se si paga in un’unica soluzione, vanno barrate sia la casella “Acconto” che quella “Saldo” nel campo “Numero immobili” va indicato il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

(massimo 3 cifre); nel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” va indicato l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Dove pagare

L'F24 può essere pagato anche attraverso la propria app mobile del conto bancario, selezionando la voce “F24 semplificato” dal menù pagamenti, dove solitamente si può compilare manualmente il modello o importarne uno già compilato in formato pdf.

Il modello F24 semplificato si può pagare tramite conto corrente, in banca, alle Poste, in tabaccheria, dal commercialista o Caf, oppure online. Per pagare dal tabaccaio servono tessera sanitaria e documento di identità. La commissione per l'operazione – come anche alle poste o ad uno sportello bancario – è di 2,50 euro.