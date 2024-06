Accertamenti Imu, due sentenze sfavorevoli al Comune

Tempi della giustizia e burocrazia, ma anche la non convenienza di opporsi talvolta in giudizio, soprattutto a livello tributario. L’esempio lampante di tutto ciò lo si trova a Porcari. Due sentenze sfavorevoli al Comune e un ricorso pendente per il quale si cercherà una conciliazione bonaria fuori udienza della lite, visto che l’appello sarebbe anti economico, avrebbe costi di giudizio superiori potenzialmente all’importo dell’imposta contestata. Ci si troverà d’accordo con una stretta di mano. L’oggetto è l’accertamento Imu per le annualità 2017 e 2018 a cui un contribuente si è opposto. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lucca ha accolto i ricorsi parziali e di non procedere all’ appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana.

Quindi, in parole semplici, sui primi due ricorsi praticamente il Municipio di piazza Orsi non ha potuto evitare di soccombere. Ma ce n’è stato anche un terzo per cui ci si adopererà per una soluzione bonaria. Il Comune di Porcari opera una spending review.