Il ministro Urso ha incontrato il presidente di Jsw

A pochi giorni dall’accordo tra Metinvest e Jsw per la suddivisione delle aree di Piombino e gli accordi di programma, il ministro Adolfo Urso ha incontrato a Mumbai Sajjan Jindal, presidente di Jsw Group. "I nostri due Paesi, per le loro condizioni geografiche, culturali, politiche, economiche e produttive, rappresentano un anello di congiunzione tra i due grandi continenti europeo e asiatico. La rinnovata amicizia e sintonia tra il premier Meloni e il primo ministro indiano Modi,forzata dai cinque incontri bilaterali e dal Piano d’Azione congiunto, dimostra che è il momento giusto per Italia e India di lavorare insieme, garantendo una piena affidabilità e continuità di governo tra i due esecutivi", ha aggiunto Urso. Il Ministro ha ricordato l’impegno del Governo italiano per creare un ambiente favorevole agli investimenti, presentando agli imprenditori indiani lo sportello unico del Mimit, strumento che accompagna e supporta le imprese dalla fase di negoziazione fino all’esecuzione.