Differenze bonus asilo nido e “nidi gratis” in Toscana, come ottenere il massimo del contributo

Firenze, 22 marzo 2025 – Anche nel 2025 le famiglie possono usufruire del bonus asili nido nazionale, che rimborsa le famiglie che han no un bambino entro i tre anni di età, qualunque sia l’Isee minorenni. In aggiunta c’è anche il bonus “nidi gratis” della Regione Toscana, che è uno sconto sulla retta di asili nido e centri gioco, fino ad un massimo di 800 euro mensili e per chi ha un Isee fino a 35mila euro (dal prossimo anno educativo la soglia aumenta a 40mila euro). I due incentivi sono cumulabili: ecco come funzionano e come fare domanda per ottenere il massimo del rimborso.

Differenze bonus asilo nido e “nidi gratis” in Toscana

Bonus asili nido nazionale: rimborso massimo fino a 40mila euro di Isee

Il bonus asilo nido nazionale è un contributo economico riconosciuto alle famiglie con figli fino ai tre anni di età per coprire le spese di frequenza agli asili nido pubblici o privati autorizzati. Questo bonus viene erogato sotto forma di rimborso: le famiglie devono anticipare il pagamento della retta e successivamente richiedere il rimborso all’Inps. A partire dal 2025 il contributo massimo per i nuovi nati viene riconosciuto se l’Isee minorenni del nucleo familiare è inferiore a 40mila euro. Oltre i 40mila euro di Isee o senza Isee vengono riconosciuti 1.500 euro, cioè al massimo 136,36 euro al mese. Viene meno la necessità di avere già almeno un altro figlio di età inferiore a 10 anni, come previsto per il 2024. Questi importi valgono per i bambini nati dal 1 gennaio 2024. Per quelli nati nel 2023, invece, gli importi sono i seguenti:

3.000 euro fino a 25.000 euro di Isee

2.500 euro da 25.001 a 40.000 euro di Isee

1.500 euro da 40.001 o senza Isee

Il bonus può essere richiesto direttamente sul sito dell’Inps e viene erogato per un massimo di 11 mesi all’anno. Non è compatibile con la detrazione del 19% sulle spese per la frequenza al nido.

Un bambino che gioca in un asilo nido

Nidi “gratis” in Toscana: sconto diretto sulla retta fino a 35mila euro di Isee

La Regione Toscana ha attivato una misura denominata "Nidi gratis", che prevede uno sconto immediato sulla retta per le famiglie con un Isee minorenni fino a 35mila euro. A differenza del bonus nazionale, che è un rimborso posticipato, il contributo regionale viene applicato direttamente sulla tariffa da pagare, evitando l’anticipo delle spese da parte delle famiglie.

L'importo massimo coperto dal contributo regionale è di 527,27 euro al mese per un massimo di 11 mensilità annue, fino ad un tetto massimo di 800 euro di retta.

E dal prossimo anno educativo ancora più famiglie in Toscana potranno accedere al bando regionale: perché la soglia per accedere al servizio è stata aumentata fino a 40.000 euro di Isee.

Cumulabilità tra bonus nazionale e regionale

Le due misure possono essere cumulate: le famiglie che accedono sia al bonus Inps che al contributo regionale possono ottenere la copertura completa della retta, fino al massimo previsto dalla Regione Toscana.

Esempi pratici:

Retta di 400 euro e Isee di 10.000 euro: il bonus Inps rimborsa 327,27 euro al mese (3.600 euro in 11 mesi) mentre la Regione copre i restanti 72,73 euro.

Retta di 900 euro e Isee di 10.000 euro: l’Inps rimborsa 327,27 euro, la Regione copre 472,73 euro, mentre la famiglia deve pagare i restanti 100 euro, in quanto il tetto massimo regionale è 800 euro.

Come richiedere il bonus asilo nido nazionale