“Nidi gratis” in Toscana, la Regione alza la soglia d’accesso: da 35.000 a 40.000 euro di reddito Isee

Firenze, 3 marzo 2025 – Dal prossimo anno educativo ancora più famiglie in Toscana potranno accedere al bando regionale per fruire dei servizi degli asili nido gratis: l'aumento passa da 35.000 a 40.000 di reddito Isee per la soglia di accesso che caratterizzerà infatti il terzo anno di 'Nidi gratis'.

La misura finora ha consentito l'accesso gratuito ai servizi per la prima infanzia di circa 13.000 bambini nel primo anno della sua operatività e oltre 14.000 bambini tra i 3 e i 36 mesi di età nel secondo.

Il plafond totale è di 48 milioni di euro. Il contributo massimo erogato dalla Regione per ogni bambina o bambino sarà di 527,27 euro per ciascuna mensilità. Assieme alla quota Inps, permetterà alle famiglie di accedere ad un'agevolazione fino a un massimo di 800 euro al mese. Confermata l'erogazione del contributo per la frequenza di nidi d'infanzia, spazi gioco e servizi educativi in un contesto domiciliare. In questo mese uscirà il primo avviso per i Comuni, entro maggio il bando per le famiglie, le quali potranno far domanda a giugno. Lo scorso anno sono state 14.229 le domande accolte, con un aumento di 798 rispetto al 2023-2024: l'incremento della fascia Isee fa sì che sia ipotizzabile un aumento più corposo di domande per il prossimo bando. Per lo scorso anno sono stati 911 i nidi disponibili, per una capacità ricettiva di 27.391 posti, di cui 14.873 nei nidi pubblici e 11.283 nelle strutture private.

«Come abbiamo voluto sancire lo scorso novembre nel Manifesto che abbiamo lanciato durante gli Stati generali dell'infanzia, i servizi educativi per i più piccoli devono essere caratterizzati da universalismo, gratuità e qualità - ha spiegato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - Per questo rafforziamo Nidi Gratis, misura capace di intercettare bisogni sentitissimi dalle famiglie. La Toscana è un punto di riferimento a livello nazionale e con l'innalzamento della soglia Isee a 40.000 euro vogliamo esserlo ancora di più». Con questa misura, ha evidenziato l'assessora all'educazione e all'istruzione Alessandra Nardini, «vogliamo garantire che il nido sia un diritto per tutte le bambine e i bambini toscani».