Costruisci il tuo futuro: "Al fianco delle famiglie. Risposte mirate ai bisogni nella società che cambia"

di Rossella Conte

FIRENZE

Tappa fiorentina per l’iniziativa "Costruisci il tuo futuro", il percorso promosso da Banca Mediolanum per sensibilizzare i risparmiatori sul bisogno di proteggersi dagli eventi avversi. Un’occasione di confronto per comprendere come sarà il nostro domani, anche alla luce dei profondi cambiamenti economici e sociali che stiamo vivendo, e quindi cosa possiamo fare oggi per assicurare il nostro futuro. "Di certo non possiamo eliminare gli ostacoli che si presenteranno nel corso di una vita, ma proteggersi significa poterne limitare gli effetti. Il nostro futuro dipende solo da noi". Ad approfondire l’argomento è Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum.

Dottor Doris, con "Costruisci il tuo futuro" Banca Mediolanum lancia un invito a diventare protagonisti attivi della propria vita e più in generale del mondo perché, come si suol dire, la protezione è la prima forma di risparmio.

"E’ necessaria una nuova consapevolezza, oltre a strategie e soluzioni diverse rispetto al passato. Quando pensiamo alla nostra vita dobbiamo pensare a come pianificarla al meglio: sulla base dei nostri desideri e dei nostri progetti, dobbiamo amministrare le nostre risorse con la massima efficienza".

Che cosa significa in concreto?

"Penso agli infortuni sul lavoro, al venir meno di una persona e quindi di un reddito in famiglia, delle nuove necessità legate all’allungamento delle prospettive di vita. Ecco, questi sono alcuni esempi di eventi dai quali ‘proteggersi’ da un punto di vista finanziario o meglio dai loro effetti finanziari. Una protezione adeguata deve iniziare dalla tutela dai grandi rischi, cioè quelli che possono compromettere il ‘capitale umano’, e dalla gestione dei risparmi in base alle esigenze di una famiglia e al relativo profilo di rischio".

Gli italiani hanno bisogno di sentirsi sempre più protetti di fronte al moltiplicarsi dei rischi globali e sociali. Da oltre 40 anni il vostro è un modello capace di coniugare tutti i bisogni del cliente, finanziario, assicurativo e previdenziale.

"Noi offriamo una consulenza patrimoniale personalizzata che si basa sulle esigenze del singolo. Vogliamo aiutare le persone a sentirsi più protette mettendo il cliente al centro. E’ proprio questa la nostra filosofia aziendale, il cuore di Banca Mediolanum. Non ci stancheremo mai di ripeterlo".

Uno degli argomenti principali di questo convegno è l’intelligenza artificiale. Che impatto ha sul sistema bancario?

"Faccio un esempio: gli unici strumenti a disposizione dei consulenti finanziari negli anni ‘80 erano carta e matita. Oggi, grazie agli enormi progressi in campo tecnologico e digitale, vi sono strumenti capaci di analizzare e raggruppare grandi quantità di dati estremamente complessi in modo da migliorare l’esperienza del singolo e profilare il cliente in base alle sue esigenze. L’intelligenza artificiale è un’opportunità, è un abilitatore nella relazione con il cliente, uno strumento nelle mani dei Family Banker. Il rapporto umano, e quindi guardare negli occhi chi si ha davanti, entrare in empatia e capire il momento o le difficoltà, restano elementi imprescindibili e insostituibili quando si parla di risparmio".

Qual è lo stato di salute del sistema bancario italiano?

"Il rialzo dei tassi ha riportato il margine di interesse a livelli importanti. Inoltre, in questi ultimi anni, le banche italiane hanno rafforzato i requisiti patrimoniali e sono molto più solide rispetto al passato. Questo fenomeno, però, sta senza dubbio mettendo in difficoltà famiglie e imprese, con un conseguente rallentamento dell’economia. Ma le manovre delle banche centrali stanno riportando l’inflazione sotto controllo e quindi, nella seconda metà del 2024, possiamo aspettarci una discesa dei i tassi di interesse".