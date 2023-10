Censimento permanente della popolazione, in Toscana coinvolti 115 comuni

Firenze, 12 ottobre 2023 – Ha preso il via il 2 ottobre 2023 la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che coinvolge in Italia un campione di oltre un milione di famiglie e 2.531 Comuni. Di questi, 115 sono quelli toscani coinvolti, su un totale di 273, tra cui tutti i capoluoghi di provincia. Chi rientra nel censimento ha ricevuto una lettera da Istat, nella quale sono fornite le indicazioni per rispondere al questionario online, oppure ha trovato in cassetta o affissa all'ingresso del condominio una locandina, che annuncia il passaggio di un rilevatore. In entrambi i casi, il cittadino è obbligato per legge a rispondere e se non lo fa rischia una sanzione che può superare i 2mila euro.La data di riferimento del Censimento è il 1 ottobre 2023, ossia le risposte ai quesiti inseriti nel questionario devono essere riferite a questa data. I primi risultati saranno diffusi a dicembre 2024.

Come e quando compilare il questionario online

Le famiglie che hanno ricevuto la lettera da Istat devono compilare il questionario online entro l'11 dicembre 2023. A partire, però, dal 7 novembre e fino al 22 dicembre 2023, le famiglie che ancora non hanno risposto al questionario riceveranno un promemoria dall'istituto nazionale di statistica. Dal 12 dicembre le famiglie potranno rispondere al questionario solo con contatto telefonico da parte di un operatore comunale per effettuare l’intervista, visita a casa di un rilevatore, anche su appuntamento, per effettuare l’intervista faccia a faccia, oppure intervista faccia a faccia con un operatore comunale di uno dei Centri comunali di rilevazione. Chi ha necessità di un aiuto - gratuito - per la compilazione, può contattare il numero verde Istat 800-188802, attivo fino al 22 dicembre, tutti i giorni, compresi sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 21, contattare o recarsi in uno dei Centri comunali di rilevazione istituiti in ciascun Comune oppure scrivere a censimento.lista@istat.it.

Le date da ricordare nel caso della visita del rilevatore

Se non si è ricevuta la lettera da Istat, ma si è trovato all'ingresso la locandina che avverte della visita di un rilevatore, quest'ultimo, munito di tesserino, a partire dal 17 ottobre e fino al 22 novembre 2023 contatterà le famiglie coinvolte e, dopo aver raccolto alcune informazioni anagrafiche, illustrerà loro le varie modalità a disposizione per partecipare al censimento. Ovvero: un'intervista faccia a faccia a domicilio con il rilevatore, che raccoglie su tablet tutte le informazioni richieste dal questionario online, la compilazione autonoma a domicilio del questionario online sul tablet del rilevatore (con l’assistenza tecnica del rilevatore, se richiesta), intervista faccia a faccia recandosi al Centro comunale di rilevazione con operatore comunale (o con il rilevatore stesso), che raccoglie su pc o tablet tutte le informazioni richieste dal questionario online (solo dopo un primo contatto a domicilio con il rilevatore) o, infine, compilazione autonoma del questionario online su pc o tablet disponibile nel Centro comunale di rilevazione o messo a disposizione dal Comune, con l’assistenza tecnica di un operatore, se richiesta, e sempre solo dopo un primo contatto a domicilio con il rilevatore.

I 115 comuni toscani coinvolti dal censimento

Il censimento permanente della popolazione viene fatto su un campione di famiglie, quindi coinvolge solo alcuni nuclei familiari residenti in alcuni comuni italiani. Per questa edizione del censimento, i comuni toscani coinvolti sono: Abbadia San Salvatore (Si), Abetone Cutigliano (Pt) Agliana (Pt), Arezzo, Aulla (Ms), Bagno a Ripoli (Fi), Barga (Lu), Bientina (Pi), Borgo a Mozzano (Lu), Borgo San Lorenzo (Fi), Bucine (Ar), Buggiano (Pt), Calenzano (Fi), Camaiore (Lu), Campi Bisenzio (Fi), Campo nell'Elba (Li), Camporgiano (Lu), Capalbio (Gr), Capannori (Lu), Capolona (Ar), Careggine (Lu), Carmignano (Po), Carrara, Casciana Terme Lari (Pi), Cascina (Pi), Casole d'Elsa (Si), Castel San Niccolò (Ar), Castelfiorentino (Fi), Castelfranco di Sotto (Pi), Castelfranco Piandiscò (Ar), Castellina in Chianti (Si), Castelnuovo Berardenga (Si), Castiglione della Pescaia (Gr), Cecina (Li), Cerreto Guidi (Fi), Chiusi della Verna (Ar), Colle Val d'Elsa (Si), Collesalvetti (Li), Cortona (Ar), Crespina Lorenzana (Pi), Empoli (Fi), Fiesole (Fi), Figline e Incisa Valdarno (Fi), Firenze, Follonica (Gr), Gavorrano (Gr), Grosseto, Impruneta (Fi), Lastra a Signa (Fi), Licciana Nardi (Ms), Livorno, Loro Ciuffenna (Ar), Lucca, Manciano (Gr), Marciana (Li), Marliana (Pt), Massa, Massa e Cozzile (Pt), Massarosa (Lu), Monsummano Terme (Pt), Monte Argentario (Gr), Monte San Savino (Ar), Montecarlo (Lu), Montecatini Val di Cecina (Pi), Montecatini Terme (Pt), Montelupo Fiorentino (Fi), Montemurlo (Prato), Monteriggioni (Si), Monteroni d'Arbia (Si), Montespertoli (Fi), Montevarchi (Ar), Monticiano (Si), Montieri (Gr), Mulazzo (Ms), Ortignano Raggiolo (Ar), Palazzuolo sul Senio (Fi), Pescia (Pt), Piazza al Serchio (Lu), Pienza (Si), Pietrasanta (Lu), Piombino (Li), Pisa, Pistoia, Poggibonsi (Si), Poggio a Caiano (Po), Pomarance (Pi), Pontassieve (Fi), Ponte Buggianese (Pt), Pontedera (Pi), Portoferraio (Li), Prato, Quarrata (Pt), Riparbella (Pi), Rosignano Marittimo (Li), Rufina (Fi), San Gimignano (Si), San Giuliano Terme (Pi), San Miniato (Pi), Sansepolcro (Ar), Santa Croce sull'Arno (Pi), Scandicci (Fi), Semproniano (Gr), Sesto Fiorentino (Fi), Siena, Signa (Fi), Sinalunga (Si), Sorano (Gr), Sovicille (Si), Terranuova Bracciolini (At), Torrita di Siena (Si), Trequanda (Si), Vaglia (Fi), Vecchiano (Pi), Viareggio (Lu), Vinci (Fi).