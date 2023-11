Caro voli, cifre folli per Sicilia e Sardegna. Ecco quanto costa viaggiare a Natale

Firenze, 17 novembre 2023 – La questione è stata sollevata da Codacons, che lo scorso 5 novembre ha denunciato attraverso un dettagliato report i rincari dei prezzi dei biglietti aerei per Sicilia e Sardegna in vista delle partenza di Natale. L'associazione dei consumatori si è rivolta all'Antitrust, che ha avviato un'indagine conoscitiva sull'uso degli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte di collegamento tra la penisola e la Sicilia e la Sardegna.

I rincari sui voli in vista delle vacanze natalizie colpisce anche chi, da Firenze o Pisa, decide di raggiungere le due isole. Abbiamo infatti scoperto, rilevando i prezzi, come ha fatto Codacons, tramite Skyscanner, portale che confronta le offerte dei voli, che raggiungere Londra, ma anche Amsterdam, Monaco o Parigi, nei giorni precedenti Natale, costa meno che andare a trovare parenti o amici connazionali a Palermo o Olbia.

Codacons aveva rilevato a inizio novembre che per un volo Firenze-Catania con partenza 22 dicembre si spendono a persona (un adulto in classe economy), solo andata, 242 euro. Il prezzo lievita a 286 euro se si parte il 23 dicembre oppure si pagano 181 euro se si parte la vigilia di Natale entro le ore 17. Nella nostra ricerca fatta venerdì 17 novembre, risulta che il volo più economico Firenze-Olbia con partenza il prossimo 22 dicembre costa 155 euro, ma la spesa può arrivare anche fino a 245 euro. Partendo da Pisa la vigilia di Natale, si raggiunge Olbia in 8 ore e 5 minuti spendendo 290 euro, ma si può salire fino a 305, scegliendo l’opzione con due scali, per una durata di oltre 9 ore di viaggio.

Con soli 51 euro, il 23 dicembre si può invece raggiungere Parigi da Firenze con la Vueling: partenza alle 18.40 e arrivo all'aeroporto di Orly alle 20.25. Costi economici anche per il diretto Firenze-Monaco: 108 euro con Air Dolomiti.

Di nuovo, anche se si opta per il capoluogo siciliano, Palermo, si spende di più che andare all'estero. Dal Galilei di Pisa il 23 dicembre il prezzo migliore è 262 euro, con partenza alle18.20 e arrivo alle 19.40. Se invece si parte alle 6 di mattina, il prezzo scende e 203 euro. Si tratta di costi simili a quelli per raggiungere Londra nello stesso giorno: 245 euro con arrivo in 2 ore e 13 minuti. Ancora più economico che volare a Palermo è andare ad Amsterdam: il prezzo del biglietto aereo, sempre secondo Skyscanner, è di 128 euro, se si sceglie la soluzione migliore, mentre se si sceglie il volo più veloce ci si mantiene comunque sotto i 200 euro, precisamente 184 euro.