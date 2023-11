Maltempo: l’aeroporto stanzia fondi per gli alluvionati

Firenze, 10 novembre 2023 – La gara di solidarietà nei confronti degli alluvionati non si ferma.

Un aiuto arriva anche dallo scalo fiorentino. Il consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti ha deliberato lo stanziamento di 500mila euro a favore della comunità di Campi Bisenzio (Firenze), colpita dai drammatici eventi alluvionali della scorsa settimana. I tempi e le modalità di erogazione, spiega una nota, verranno definiti nei prossimi giorni in accordo con le autorità preposte alla gestione dell'emergenza. Con questa iniziativa, Toscana Aeroporti «auspica di poter fornire un contributo concreto alle tante persone coinvolte in questa tragica vicenda e spera che questo esempio possa essere seguito anche da altre aziende che operano sul territorio e non solo, per contribuire alla creazione di una rete virtuosa di aiuti e collaborazioni».