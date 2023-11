Aeroporto di Firenze, nella notte l’esercitazione per testare il piano di emergenza

Firenze, 16 novembre - Nella notte tra il 17 e il 18 novembre, dalle 23 fino alle 3 del mattino di sabato, all’aeroporto di Firenze, avrà luogo un’esercitazione per testare il piano di emergenza aeroportuale.

Nel corso dell’esercitazione verrà impiegato un aeromobile della compagnia aerea Air Dolomiti ed il relativo personale di volo. Come rende noto in un comunicato Toscana Aeroporti, la simulazione rientra in un piano di formazione pianificata congiuntamente con tutti i soggetti presenti nello scalo fiorentino, insieme al vettore aereo, basato sullo stesso aeroporto.

Lo scopo dell’esercitazione è quello di determinare elementi di studio per migliorare l'efficienza e l’efficacia in possibili situazioni di intervento reale. Oltre ai vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale, prenderanno parte all'esercitazione numerose strutture operative nazionali di soccorso. Per non creare disagi ai passeggeri, o ritardi dei voli, l’esercitazione è stata appunto programmata tra venerdì 17 e sabato 18 in orario notturno. Maurizio Costanzo