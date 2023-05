Bonus vista, dalle 12 di venerdì 5 maggio è possibile fare domanda

Firenze, 2 maggio 2023 – Dalle ore 12 del 5 maggio e fino alla fine dell'anno, salvo esaurimento fondi, sarà possibile richiedere il bonus vista (detto anche bonus occhiali) che consiste in un contributo da 50 euro per l'acquisto di occhiali o lenti a contatto correttive, destinato alle famiglie che sono in difficoltà economica. La domanda va presentata attraverso la piattaforma del ministero della Salute, che è già attiva. Ecco come fare.

Cos'è il bonus vista

E' un contributo del valore di 50 euro che può essere richiesto una sola volta per ogni membro di un nucleo familiare con Isee non superiore a 10 mila euro. Può essere utilizzato per l’acquisto o il rimborso di occhiali da vista o lenti a contatto correttive dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023.

I requisiti

Per ottenere bonus occorrono la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), riferita a un Isee non superiore a 10 mila euro, lo Spid di livello 2 o superiore oppure Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns) e, in caso di rimborso, gli estremi della fattura o della documentazione commerciale.

Come utilizzare il bonus

I beneficiari possono richiedere il bonus a partire dal 5 maggio alle ore 12 sia come voucher da spendere presso gli esercizi commerciali accreditati sia come rimborso per un acquisto già effettuato. Nel primo caso, quando si fa la richiesta del bonus, si riceve un voucher, spendibile entro 30 giorni in un'unica soluzione. Non è previsto il resto nel caso l'acquisto sia al di sotto dei 50 euro. Se invece gli occhiali da vista o le lenti a contatto correttive sono stati già acquistati dal 1° gennaio 2021 fino al 4 maggio 2023 - spiega Adiconsum Toscana - si potrà richiedere un rimborso entro il 3 luglio 2023. La richiesta di rimborso potrà essere modificata nei primi sette giorni, ma diventa definitiva a partire dall’ottavo giorno. Per la richiesta del rimborso bisogna allegare il giustificativo di spesa, indicare la partita Iva del rivenditore, l'Iban del conto corrente del richiedente o del beneficiario, la data e l'importo della spesa sostenuta (Iva inclusa).

Esercenti: come aderire

La piattaforma è già attiva per gli esercenti che vogliono aderire, registrando i propri punti vendita, anche online, dove i cittadini potranno rivolgersi per usufruire del voucher. Sulla piattaforma web sarà possibile consultare la lista dei punti vendita che aderiscono all'iniziativa "Bonus vista" tramite mappa geografica.