Bonus occhiali, via alle domande sulla piattaforma del ministero

Occhiali

Roma, 13 febbraio 2023 – Entro qualche giorno sarà attiva la piattaforma del ministero della Salute attraverso la quale sarà possibile inoltrare la richiesta per ottenere il bonus occhiali. Si tratta di un contributo una tantum di 50 euro per comprare gli occhiali o lenti a contatto, che sarà assegnato rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle domande, fino ad esaurimento fondi. Il bonus sarà cumulabile per lo stesso acquisto con la detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi.

Le spese che rientrano nel bonus

Il bonus è valido per gli acquisti di occhiali da vista e lenti a contatto correttive effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

I requisiti

Il bonus è destinato solo alle famiglie con reddito Isee inferiore a 10mila euro e può essere chiesto una sola volta per ciascun membro del nucleo familiare.

Come richiederlo

Si attende entro il 15 febbraio 2023, o comunque entro qualche giorno, la pubblicazione della piattaforma (web app) del ministero della Salute attraverso la quale è possibile fare richiesta del contributo, o sotto forma di voucher da spendere, oppure come rimborso per un acquisto già fatto. In quest'ultimo caso sono richiesti copia della fattura o scontrino, estremi del documento di acquisto, Iban su cui ricevere l'accredito. Sarà l'Inps a verificare che il richiedente abbia i requisiti per ottenere il bonus. Il voucher, invece, dovrà essere speso entro 30 giorni dalla data di emissione.