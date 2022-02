Roma, 8 febbraio 2022 – Con la legge di bilancio per il 2022 è diventato strutturale il bonus cultura, ovvero i 500 euro destinati ai neo maggiorenni per comprare libri, musica, corsi di lingue, ingressi a spettacoli teatrali, concerti, musei. Ancora non sono state rese note le modalità di accesso al bonus per i ragazzi nati nel 2003, che hanno compiuto gli anni lo scorso anno.

Ai nati nel 2001 – se ne sono registrati al portale quasi 390 mila - sono andati complessivamente oltre 183 milioni di euro. E' ancora in corso il bonus per i nati nel 2002, che si sono registrati entro il 31 agosto 2021 e che hanno ancora pochi giorni per spendere il bonus. La scadenza è infatti fissata al 28 febbraio 2002. Dal prossimo mese dovrebbero perciò essere rese note le modalità per accedere al bonus cultura 2022.

Cos'è il bonus

È un'iniziativa dedicata a promuovere la cultura fra i giovani: un buono di 500 euro da spendere in beni e servizi. Nel 2022 potranno usufruire del bonus cultura 18app tutti i ragazzi che abbiano compiuto 18 anni nel corso dell'anno 2021 purché siano residenti in Italia o in possesso, dove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità.

Cosa si può comprare

Con i 500 euro si possono acquistare:

- biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo (per “spettacoli dal vivo” si intendono produzioni di musica, danza, teatro, circhi e spettacoli viaggianti. Gli spettacoli di musica non includono eventi da ballo)

- libri (inclusi audiolibri e libri elettronici, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione)

- titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali

- musica registrata (cd, dvd musicali, dischi in vinile e musica online, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione)

- corsi di musica, teatro e lingua straniera

- prodotti dell’editoria audiovisiva (singole opere audiovisive, distribuite su supporto fisico o in formato digitale, con esclusione di supporti hardware di qualsiasi natura atti alla riproduzione

- abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale.

Qui l'elenco dei negozi fisici e online aderenti.

Come ottenerlo

Per richiedere il bonus occorre registrarsi sul sito www.18app.italia.it (serve lo Spid).