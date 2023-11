Black Friday al via, si spenderà di più che nel 2022

Firenze, 19 novembre 2023 – Quest'anno il Black Friday cade di venerdì 24 novembre, ma gli sconti, sia on che offline, sono già partiti. Non solo su computer e smartphone, ma anche elettrodomestici, abbigliamento, gioielli. Nato negli Stati Uniti, il 'venerdì nero' è diventato anche un ottimo indicatore statistico della propensione ai consumi, che gli analisti utilizzano per stimare l'andamento degli acquisti nella stagione natalizia. E' infatti un'occasione per chi vuole risparmiare ed eventualmente anticipare di un mese l'acquisto dei regali di Natale. Secondo il report di Pwc, la spesa quest’anno aumenterà del 19% e sarà di 232 euro, contro i 194 spesi nel 2022. Quattro persone su cinque sono interessate a fare acquisti, soprattutto capi di abbigliamento e accessori di moda, prodotti di elettronica e tecnologia, salute e bellezza e articoli per la casa. Più della metà dei consumatori farà acquisti sul web.

Con il diluvio di pubblicità che compaiono online, sui social e all'ingresso dei negozi, è in effetti facile cadere 'in tentazione'. Attenzione, però, a non comprare cose superflue. Inoltre, sottolinea Vincenzo Donvito, presidente Aduc, è bene ricordare che “sconti uguali, e anche migliori, si trovano ovunque tutto l’anno”. “La differenza è che in questa settimana - spiega - si deve mettere meno impegno nella ricerca, quasi come se fossero gli acquisti a cercare gli acquirenti, e questo, comunque, ci deve far alzare i livelli di guardia per non doverci ritrovare come Pinocchio nel Paese dei balocchi”.

Cosa fare se qualcosa va storto

Se quanto acquistato non corrisponde a quanto pubblicizzato o indicato in confezione, dice Aduc, in questo caso si ha diritto al cambio del bene o rimborso di quanto pagato. Questo vale sia per gli acquisti in presenza che per quelli online. Ciò rientra infatti nella garanzia biennale obbligatoria per legge. Solo per gli acquisti online, invece, si può esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dall'acquisto, anche nel caso in cui, semplicemente, abbiamo cambiato idea. “Molti commercianti – sottolinea il presidente di Aduc - fanno cambiare gli acquisti anche oltre le possibilità offerte dalle leggi, specialmente i negozi in presenza: se ne faccia tesoro per un miglior apprezzamento del commerciante”.

Acquisti online, meglio i siti dell'Unione europea

Se si fanno acquisti online durante il Black Friday, è meglio comprare da chi ha sede legale nell’Unione europea, perché se qualcosa dovesse andare storto, i diritti e le leggi sono comuni e di facile uso, talvolta anche più semplice che non in Italia. Inoltre, per un venditore al di fuori dell’Ue, non si può escludere che ci siano tasse doganali da pagare.