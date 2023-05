Lavoro, come candidarsi tramite il portale dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego

Firenze, 23 maggio 2023 - Oltre 2.200 sono le offerte di lavoro pubblicate al momento sul sito di Arti, l'Agenzia regionale toscana per l'impiego, che ha festeggiato i cinque anni di vita con un convegno che si è svolto al teatro della Compagnia a Firenze.

La Toscana è stata la prima ad attivare un portale web per l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Si trova a questo indirizzo. Chi cerca lavoro, registrandosi al sito può accedere ai vari servizi e candidarsi alle offerte in preselezione.

Previa registrazione è possibile, tra le altre cose, aderire a Garanzia Giovani, inserire e gestire il proprio curriculum e renderlo così disponibile alle aziende che ricercano profili professionali, consultare il catalogo dell’offerta formativa della Regione Toscana, fissare direttamente un appuntamento nell’agenda online di ogni centro impiego, consultare news ed eventi legati al mondo del lavoro e della formazione.

I numeri dei centri per l’impiego toscani

Nel 2022 le offerte di lavoro intermediate dai 57 centri per l'impiego della regione sono stati 27.491, ben sopra il dato pre-pandemia (22.636) del 2019, e nel primo trimestre di quest'anno 10.433, rispetto ai 6.830 del 2019. Sempre nel 2022, sono stati presi in carico dai centri per l'impiego oltre 239mila toscani in cerca di lavoro, di cui il 55% donne e il 45% uomini, a fronte dei quasi 182mila nel 2021 e di 165.662 nel 2020. Le imprese che l'anno scorso hanno usufruito dei servizi dei cpi sono state 16.426. Nei primi tre mesi 2023 sono stati fatti anche 7.428 colloqui online, che si stima raggiungeranno il numero di 28mila entro dicembre. Nel 2022 i colloqui in remoto sono stati oltre 27.500.

Ad un anno dalla presa in carico da parte di un cpi toscano, oltre il 62% degli utenti ha avuto un inserimento nel mercato del lavoro, di cui quasi un quinto (31.629) a tempo indeterminato o in apprendistato. Grazie al programma Gol, Garanzia occupabilità lavoratori, nel 2022 sono stati attivati tre sportelli territoriali, altri 13 sono stati avviati o sono in attivazione nel corso di quest'anno e ulteriori 11 verranno aperti tra il 2024 e il 2025. Oltre alle attuali 57 sedi, la rete per il lavoro toscana consta di 34 web learning point, ovvero aule di teleformazione per l'accesso alla piattaforma Trio.

Le azioni di politica attiva erogate dai centri per l'impiego sono passate da 506.593 nel 2021 alle quasi 619mila dello scorso anno, per una media di 2,6 azioni a persona.