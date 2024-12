All’Antico Vinaio: premi aziendali da un milione di euro per i dipendenti

Firenze, 16 dicembre 2024 – Davvero un bel regalo sotto l’albero. All'Antico Vinaio, la catena famosa per le sue celebri schiacciate farcite, ha deciso di stanziare un milione di euro per i premi aziendali ai dipendenti. L’annuncio arriva direttamente dai social per mano del fondatore Tommaso Mazzanti. Nel pacchetto sono inclusi anche welfare fino a 3.000 euro a persona, una settimana di ferie aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal Ccnl e, per cinque dipendenti in servizio da almeno un anno, una settimana alle Maldive in un resort 5 stelle assegnata tramite una lotteria interna.

"Quest'anno ho deciso di alzare ancor di più l'asticella. Almeno un milione di euro verrà erogato e usufruito nel 2025 dai nostri collaboratori”, spiega Tommaso Mazzanti, a capo di un brand che conta ormai 40 negozi tra Italia, Stati Uniti ed Emirati Arabi, quasi 600 collaboratori e un fatturato per il 2024 che si aggira intorno ai 75 milioni di euro.

Sui social impazzano i commenti, perlopiù positivi: “Bravo, l'incentivo al dipendente va dato perché il dipendente ti fa crescere! Molti “imprenditori” preferiscono andare alle Maldive con le mogli piuttosto che pagare la tredicesima… Una vergogna tutta italiana. Quindi complimenti a chi dà incentivi. Bravo, bravo, bravo!”, non ha dubbi Simone. Guido si unisce al coro di apprezzamenti: “Ce ne fossero di datori di lavoro come te! Sei grande, Tommy”. "Un grande imprenditore che gratifica i suoi lavoratori senza i quali tutto questo non sarebbe stato realizzabile. Stima e ammirazione profonda”, non ha dubbi Francesco.

Immancabilmente, però, qualcuno critica. C’è chi ironizza sulla qualità delle schiacciate e chi accusa Mazzanti di inventarne di tutti i tipi “per avere pubblicità gratuita”. "Riuscite a vedere il marcio dove non esiste! È vero che all'invidia di certe persone non c’è mai fine. Complimenti a un imprenditore con la “i” maiuscola”, chiosa Lorenzo.