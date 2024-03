“All'Antico Vinaio” torna a Firenze e apre alla stazione Santa Maria Novella

Firenze, 22 marzo 2024 - Dopo l'ultima apertura a Las Vegas, Tommaso Mazzanti, l'imprenditore fiorentino che ha fatto della schiacciata – e dello slogan tutto fiorentino ’Bada come la fuma’ – un vero impero, è tornato nella sua Firenze per aprire il suo punto vendita numero 30, alla stazione di Santa Maria Novella.

Un'apertura che sarà seguita da una seconda, sempre alla stazione, ma nella Galleria. "Sono emozionato – racconta Mazzanti – e sono onorato di aprire un punto vendita proprio davanti ai binari, l'unico fiorentino. Entro la fine dell'anno contiamo di arrivare a 40 punti vendita ma Firenze è casa, la città che mi ha visto nascere, crescere, maturare e diventare l’uomo che sono oggi". Mazzanti è un caso di studio nelle scuole, un giovane che ha iniziato scaricando le schiacciate ’che le fumano’ all’alba e a farcirle di prosciutto, tartufo e gorgonzola fino a buio trovando sempre il varco per la battuta con i clienti che si versavano il gottino di rosso da 2 euro sul banco di legno all’ombra della Torre di Arnolfo. Poi il lampo, Lenny Kravitz che impazzisce per il panino, il debutto sui social, le recensioni su TripAdvisor e via con un moltiplicatore seriale di successo.

"Con queste due nuove aperture, probabilmente AV diventa una delle catene fiorentine e italiane più grandi in città - prosegue -, una catena che dà lavoro a oggi a 350 persone".