Il matrimonio glamour in Maremma. E la serata con la brace da Bocelli

Una settimana di fine estate colma di novità per le celebrità, che si stanno godendo gli ultimi giorni prima di tour, lavoro e... luna di miele.

Il primo evento è quello più glamour ed è il matrimonio tra il pluripremiato chef Enrico Bartolini e la presentatrice Rai Roberta Morise. Le nozze si svolgono in Maremma, a Castiglione della Pescaia, in un resort esclusivo. Le celebrazioni sono cominciate ieri e finiranno domani. Un lungo weekend all’insegna di vetiti bianchi e tanta gioia.

Lui è uno chef pluristellato (nella sua carriera ha totalizzato 13 stelle Michelin) e ha iniziato la sua carriera nella trattoria dello zio a Pistoia; mentre lei è Roberta Morise, presentatrice Rai conosciuta per vari programmi come I Fatti Vostri, Camper e Linea Verde Discovery.

E le soprese non finiscono qui, perché a celebrare il matrimonio sarà Alberto Matano, anche lui presentatore Rai, ex anchor man del Tg1. Era stata la stessa Morise a chiederglielo in diretta in uno dei suoi programmi.

Una storia di televisione, perché anche il cuoco era stato giurato per “Celebrity chef”, uno dei fortunati programmi di Alessandro Borghese.

Rimanendo sempre in tema cucina, ecco Villa Alpebella, la dimora di Andrea Bocelli e della moglie Veronica Berti, ospitare Salt Bae (al secolo Nusret Gökçe) e la sua famosa grigliata. Lui è un macellaio turco e si è fatto conoscere per le sue esibizioni sui social, diventate virali, con il modo tutto particolare di tagliare e servire la carne.

Occhiali da sole d’ordinanza, ha iniziato ad allestire il tutto nel pomeriggio, con l’imbastimento dei grandi barbecue. Ma il bello è venuto con la cottura e il taglio e l’impeccabile e immancabile salatura.

Tra gli ospiti della serata, anche Tommaso Mazzanti de “L’Antico Vinaio“.

Spostandosi oltre la costa, verso l’arcipelago, ci giungono le foto di Filippa Lagerback e Daniele Bossari. Per il volto di “Che tempo che fa“ questa era la prima volta all’Isola d’Elba. Tanti gli scatti che la ritraggono sulla spiaggia, in particolare su quella di Padulella.

