Antico Vinaio, raffica di nuove aperture. Si comincia da Beverly Hills

Firenze, 6 marzo 2025 – Apre a Beverly Hills, icona della California del lusso più sfrenato, un negozio dell’Antico Vinaio, la catena fondata a Firenze da Tommaso Mazzanti che con questa novità vede salire a 11 i punti vendita negli Usa delle famose schiacciate farcite con prodotti alimentari della tradizione italiana.

Negli States "All'Antico Vinaio” conta circa 200 dipendenti e 20 milioni di dollari di fatturato, e una previsione nel 2025 di circa 35 milioni di dollari. Il nuovo negozio approda al 419 di Beverly Drive. È la terza apertura a Los Angeles e si aggiunge a quelle nella contea di Venice e di Koreatown.

Il taglio del nastro a Beverly Hills

"Aprire una sede a Beverly Hills è un sogno che si realizza. Portare i sapori autentici di Firenze e d'Italia a Los Angeles, preparando ogni giorno le nostre schiacciate con ingredienti freschi, è ciò che ci rende unici, per dare una reale esperienza Italiana ai nostri clienti – dichiara Tommaso Mazzanti – Non vediamo l'ora d'iniziare questa nuova avventura in questa città iconica”.

La sede di Beverly Hills, spiega un comunicato, "è in ordine di tempo l'ultima importante sede di un processo di rapida espansione di All'Antico Vinaio negli Stati Uniti, nato dalla collaborazione con la famiglia Bastianich, presente già con ben sette locali a New York e uno a Las Vegas”.

La società inoltre prevede una nuova imminente apertura a New York, due nuovi sedi annunciate a Nashville e altre due a Los Angeles, più il primo negozio a Miami. Inoltre, ci saranno altri cinque nuovi negozi in città dove L'Antico Vinaio non è ancora presente.