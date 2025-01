All’Antico Vinaio, l’appello di Joe Bastianich per l’inferno a Los Angeles: “Pronti ad aiutare”

Firenze, 10 gennaio 2025 – All’Antico Vinaio è pronto ad aiutare soccorritori e enti distribuendo cibo. A Los Angeles devastanti incendi hanno bruciato almeno 10.000 tra case, edifici e altre strutture. Le persone sfollate e sottoposte a ordini di evacuazione sono almeno 180mila, come riferiscono i media americani. Gli incendi hanno mandato in fumo un'area di circa 117 chilometri quadrati, più o meno la dimensione di San Francisco.

Joe Bastianich e All'Antico Vinaio, donazione di beni di prima necessità per gli incendi a Los Angeles (Foto Instagram e Ansa)

Il famoso locale fiorentino che, in collaborazione con il noto imprenditore Joe Bastianich, aveva aperto a Los Angeles un primo locale ad Abbott Kinney Boulevard, Venice Beach nel 2019 e un secondo nel 2024 a Koreatown, si è reso disponibile a fornire beni di prima necessità quali cibo e bevande alle persone coinvolte dalla tragedia di fuoco che sta devastando Los Angeles.

"Ciao a tutti siamo qui all’Antico Vinaio su Abbot Kinney, Venice Beach, California. Vista la tragica situazione a Los Angeles, vogliamo aiutare organizzazioni o soccorritori che hanno bisogno di cibo o bevande. Contattateci in privato. Abbiamo già portato cibo ai pompieri della stazione 63A a Venice Beach e della 29A a Koreatown. Scriveteci qui in privato se conoscete soccorritori o enti che hanno bisogno di cibo, bende o altri tipi di supporto. Pregate per Los Angeles. Grazie a tutti” è questo l’appello che Joe Bastianich ha lanciato attraverso un video pubblicato sui social de All’Antico Vinaio