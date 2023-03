Dichiarazione dei redditi 2023, le novità del 730 precompilato

Il modello 730 per la dichiarazione dei redditi (Ansa)

Firenze, 22 marzo 2023 – Anche quest'anno l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti il 730 precompilato, ovvero la dichiarazione dei redditi con diversi dati già inseriti: dalle spese sanitarie a quelle universitarie, dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora. Il 730 precompilato sarà disponibile online sul sito dell'Agenzia delle Entrate dal 30 aprile 2023. Oltre al 730 è disponibile anche il modello Redditi persone fisiche precompilato.

Come funziona

Dal 30 aprile 2023 il contribuente potrà consultare – ma non modificare – il 730 precompilato online, che sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Per accedere è necessario essere in possesso di credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid) o Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). Dopo circa quindici giorni, perciò dalla metà di maggio, sarà invece possibile anche modificare la propria dichiarazione, se i dati inseriti si ritengono incompleti o errati, e quindi inviarla online. Chi accetta il 730 precompilato senza apportare modifiche non dovrà esibire le ricevute delle relative spese e non sarà sottoposto a controlli relativi ai documenti.

Le novità 2023

Il 730 precompilato sarà modificato e integrato con le novità che sono state introdotte nel 2022. Saranno così rimodulate le detrazioni per lavoro dipendente e autonomo e da pensione secondo le nuove aliquote Irpef. Presenti, ma solo con i dati relativi a gennaio e febbraio 2022, le detrazioni per i familiari a carico, sostituite dal 1 marzo con l'assegno unico universale. Nel 730 sarà inoltre indicato il trattamento integrativo 2022, pari a 1.200 euro, che va ai lavoratori con reddito fino a 15 mila euro e con imposta superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Il trattamento integrativo è riconosciuto inoltre a lavoratori con reddito fino a 28 mila euro ed è calcolato come differenza tra detrazioni da lavoro dipendente e imposta lorda. Nel 730 precompilato saranno inoltre presenti le detrazioni del 75% per il bonus barriere architettoniche e del 20% per i giovani fino a 31 anni che abitano in affitto e il bonus per l'attività fisica adattata che andrà a chi ha presentato apposita domanda entro il 15 marzo 2023.

Le scadenze del 730 precompilato

Per inviare il 730 precompilato c'è tempo fino al 2 ottobre 2023 (la scadenza è il 30 settembre, ma cadendo di sabato slitta al lunedì successivo). Il modello Redditi persone fisiche precompilato potrà invece essere inviato entro il 30 novembre. In entrambi i casi, il contribuente potrà inviare la propria dichiarazione online in autonomia, sempre tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, o tramite Caf o professionista. Una volta effettuato l’invio, la dichiarazione con il protocollo dell’invio resta visualizzabile e scaricabile all’interno della propria area autenticata. Il servizio è gratuito.