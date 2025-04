“Ci siamo innamorati di nuovo”: Vanessa Incontrada torna con Rossano Laurini

Follonica, 8 aprile 2025 – Una storia d’amore che ha Follonica come comune denominatore. Una storia d’amore che ha avuto uno stop. Ma certi amori, come canta Antonello Venditti, non finiscono.

“Con Rossano Laurini ci siamo ri-innamorati”: parola di Vanessa Incontrada, che ha parlato a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin che il sabato e la domenica intervista i volti più conosciuti dello starsystem. In un dialogo con la Incontrada, la Toffanin ha toccato diversi temi. Tra cui quello sentimentale. Sì perché Incontrada ha parlato di come la scintilla con Rossano Laurini sia tornata dopo due anni di separazione. L’imprenditore e gestore tra l’altro di alcuni locali anche a Follonica è stato legato sentimentalmente a Vanessa Incontrada dal 2007 al 2022. Poi la separazione e il ritorno di fiamma.

“Sono stati due anni di separazione difficili – dice Vanessa Incontrada – Forse ci dovevano essere. Spesso è difficile ricostruire le cose. Ma ci siano ri innamorati, abbiamo un legame che avevamo perso da anni. C’è grande comprensione. Ci vuole pazienza, ma mi viene naturale”.

Vanessa Incontrada con Rossano Laurini in una foto tratta dal profilo Instagram della showgirl. La coppia sta insieme dal 2007. Nel 2022 la separazione. Ora il ritorno insieme

Una storia che appunto ha vissuto di alti e bassi. “In passato non siamo riusciti a capirci su alcune cose ma io adesso mi sento appagata”. La coppia ha un figlio, Isal, nato nel 2008. “Mio figlio non si esprime piu di tanto sul nostro ritorno insieme – dice Vanessa Incontrada – ma penso che sia felice. Ma non si esprime da questo punto di vista. Adesso i suoi genitori stanno insieme ma non si esprime”.

Il giovane Isal, sedici anni, ha una grandissima passione per la musica. “Questa passione che gli è nata mi emoziona. Abbiamo un pianoforte a casa e sta ore a suonare. Io mi godo questa musica meravigliosa. Vorrebbe fare il conservatorio. Se pensa che questo sia il suo futuro lo aiuteremo in tutto quello che possiamo”, spiega orgogliosa la mamma.

Che a sua volta ama il canto e la musica. La sua conduzione di Zelig in questa ultima stagione ha messo in mostra anche le doti canore dell’attrice italo spagnola, originaria di Barcellona ma appunto follonichese di adozione. Che ha recitato anche in “Tutto quello che ho”, una nuova serie Mediaset.