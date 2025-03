Pazzi per Incontrada. Alla Fonderia si parla di amore

FOLLONICASold out per le repliche di domani e martedì di ’Ti sposo ma non troppo’. Vanessa Incontrada chiama e la città di Follonica risponde con entusiasmo. Hanno registrato il tutto esaurito, infatti, le due date dello spettacolo ’Ti sposo ma non troppo’, la commedia con l’attrice follonichese di adozione e Gabriele Pignotta, che andrà in scena al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica per la stagione teatrale promossa dal Comune e organizzata da Ad Arte Spettacoli. Domani e martedì, alle 21.15 una sala gremita accoglierà la produzione di ArtistiAssociati, che arriva dopo il successo di ’Scusa sono in riunione… ti posso richiamare’ e mischia, nel testo di Pignotta, con abilità e leggerezza, commedia e romanticismo. Allo spettacolo di domani possono assistere anche coloro che, in origine, erano in possesso dell’’abbonamento o del biglietto per la data del 21 dicembre, mentre per quella di martedì sono previsti i posti per i possessori del biglietto per il 22 dicembre scorso.

In ’Ti sposo ma non troppo’, le vicende di quattro protagonisti, con situazioni sentimentali precarie, si mescolano creando situazioni ricche di colpi di scena e divertimento: Andrea (Vanessa Incontrada) è una donna affascinante e delusa dell’amore, Luca (Gabriele Pignotta) è un divorziato che si rifugia in storie superficiali, Carlotta e Andrea (Siddhartha Prestinari e Fabio Avaro) sono sposati da dieci anni e sono una coppia stanca e demotivata. La convivenza, le emozioni confuse e le crisi esistenziali trascineranno i quattro in errori clamorosi e divertenti gaffe, portando le vite dei protagonisti ad intrecciarsi in modo inaspettato e verranno travolte dal desiderio di innamorarsi ancora, anche quando sembrava impossibile. Già proposto sul grande schermo nel 2014, ’Ti sposo ma non troppo’ arriva sui palcoscenici italiani in una nuova versione, aggiornata al presente, ricca di emozioni e colpi di scena. Prima dello spettacolo, domani nella sala ’Eugenio Allegri’ la compagnia incontrerà il pubblico, per l’incontro organizzato da Progetto Follonica e condotto da Lucia Stanziani. Sarà possibile, nelle due serate, partecipare anche alla tradizionale cena a teatro.P er prenotazioni, ufficio Iat: 0566 52012.