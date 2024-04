Incontrada con ironia e talento. Un ritratto dei quarantenni di oggi

Cinque persone accomunate dall’età, da un’esistenza piena di imperfezioni e fragilità e dall’ossessione per la visibilità e il successo, a discapito di tutto il resto. "Scusa sono in un riunione…Ti posso richiamare?" è il ritratto dei quarantenni e cinquantenni di oggi che, nonostante tutto sanno ancora ironizzare su sé stessi.

La commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta, in scena al Teatro Verdi domani e sabato 20 alle 20,45 e domenica alle 16,45, fa ridere ma ha anche un retrogusto un po’ amaro che fa riflettere.

Sul palco, insieme a Pignotta che è uno dei protagonisti, anche l’attrice Vanessa Incontrada che a teatro ha esordito nel 2007. "I personaggi – spiega – vengono tutti da storie completamente diverse, ognuno con le proprie forze e debolezze. C’è l’idealista, ovvero il giornalista ambientalista preso dalle sue battaglie ecologiche, e poi ci sono io che sono la donna indipendente e multitasking che ha paura dell’amore".

Tutti presi dai loro problemi, fino a quando in occasione di un funerale, hanno l’opportunità di ritrovarsi in tutti i sensi come se si incontrassero per la prima volta. Uomini e donne, un tempo giovani, che nel rincorrere i propri ideali o la carriera si sono ritrovati ad aver messo da parte famiglia, amici e affetti.

Non a caso il titolo è noto per essere diventato un tormentone soprattutto tra i quarantenni di oggi. È già la terza volta che la Incontrada e Pignotta lavorano insieme.

Il sodalizio era già ben riuscito a teatro con "Mi piaci perché sei così" e poi a cinema con "Ti sposo ma non troppo".

"Con Gabriele c’è molta complicità, - continua la Incontrada -, parliamo la stessa lingua. Stimo molto il suo modo di scrivere, di fare il regista. Poi ci lascia molta libertà di interpretazione. Al di là del copione che ci fa da guida e di quei punti dove siamo sicuri che il pubblico ride sempre, poi l’importante è mantenere il senso della storia, anche se decidiamo di cambiare le battute".

Con Pignotta e la Incontrada sul palco anche Fabio Avaro, Nick Nicolosi e Siddhartha Prestinari. "Con loro siamo già al terzo anno di tournée. Siamo molto affiatati sia sul palcoscenico sia dietro le quinte, soprattutto dietro le quinte.

Condividiamo molto delle nostre vite, ridiamo tantissimo e ci facciamo scherzi in continuazione. Non smetterò mai di dirlo, ma sono stata molto davvero fortunata ad aver trovato dei compagni di viaggio così straordinari".

Ecco che l’appuntamento di domani al teatro Verdi è l’occasione per assistere a uno spettacolo che fa riflettere sulle grandi amarezze de tempi moderni accompagnando il tutto con un sorriso. La bravura di Vanessa incontrada e dei suoi colleghi è una garanzia assoluta.