Premio Bancarella, ecco la sestina finalista

Firenze, 9 maggio 2024 - Sono sei i titoli che si contenderanno il prestigioso San Giovanni di Dio, scultura di Umberto Piombino che raffigura il protettore dei librai: ‘Il cognome delle donne’ di Aurora Tamigio edito da Feltrinelli; ‘La casa delle Sirene’ di Valeria Galante edito da Mondadori; ‘L’Iliade cantata dalle Dee’ di Marilù Oliva edito da Solferino; ‘L’inventario delle nuvole’ di Franco Faggiani edito da Fazi Editore; ‘Selvaggio Ovest’ di Daniele Pasquini edito da NNE; Tangerinn di Emanuela Anechoum di Edizioni E/O. Notizia nella notizia, gli autori finalisti in realtà non sono sei ma sette, infatti dietro lo pseudonimo di Valeria Galante si celano gli scrittori Diana e Diego Lama rivelatisi per l’occasione. La prima tappa che dà il via al Bancarella 2024, si è animata nella sede di Vittoria Assicurazioni S.p.A. a Milano, alla presenza degli organizzatori della Fondazione Città del Libro, Ignazio Landi, Giuditta Bertoli, Giuseppe Benelli, Pietro Mascagna e delle due Associazioni dei Librai delle Bancarelle e Pontremolesi, rappresentate dal presidente dell’ U.L.P. Roberto Lazzarelli, del sindaco di Pontremoli, Jacopo Maria Ferri e dell’alta dirigenza della Compagnia di Assicurazioni capitanata dall’Amministratore Delegato, Cesare Caldarelli, degli ospiti, delle Case Editrici ed ovviamente degli autori protagonisti. La conduzione della serata è stata affidata alla giornalista Carolina Sardelli, che ha “interrogato” gli autori sui personaggi protagonisti dei romanzi e sui dettagli curiosi in essi contenuti.

“Anche quest’anno, il Comitato del premio da me presieduto, composto dai librai Angelo Panassi, Roberto Lazzarelli, Mario Bertoni, Marco Rimondi, Alessandro Tarantola, e dai membri della Fondazione Città del Libro, il segretario del premio Giuditta Bertoli e il consigliere Cosimo Maria Ferri, ha lavorato nei mesi che vanno da ottobre a febbraio per selezionare questi sei libri meravigliosi. Sono il frutto di una selezione attenta, ricercata, non banale, di autori emergenti, all’esordio, conosciuti, che riprendono storie romantiche, storie di donne, di uomini, di dee, di miti, e che consolidano filoni narrativi graditi ai lettori, questa la magia del Bancarella. Vorrei inoltre ringraziare la proprietà e la dirigenza di Vittoria Assicurazioni che ci ha ospitati e che ha deciso di sostenere la realizzazione dei nostri premi che contengono valori intrinsechi che abbiamo ritrovato nella filosofia di questa Azienda storica italiana, da sempre vicina, al sociale, alle iniziative a favore delle donne, ed ovviamente alla cultura.”

Così il presidente della Fondazione Città del Libro, Ignazio Landi. “La proposta di ospitare questo premio presso la nostra sede è stata accolta sin da subito da tutta la Compagnia con grande entusiasmo perché si sposa perfettamente con l’impegno culturale che da sempre ci contraddistingue. Oggi, con il Bancarella, celebriamo il talento letterario italiano e rinnoviamo con orgoglio il nostro sostegno al patrimonio artistico del Bel Paese”, dichiara Cesare Caldarelli amministratore delegato di Vittoria Assicurazioni S.p.A. Ora non rimane che seguire i prossimi incontri, leggere i libri in concorso, consultare il vostro libraio di fiducia ed indurlo a esprimere le proprie preferenze per i racconti che più sapranno travolgervi. Dopo la presentazione dei finalisti, il Bancarella si sposterà a Sesto San Giovanni il 17 giugno, proseguirà a Cesena il 28 dello stesso mese, per approdare infine alla serata di Pontremoli il 21 luglio. La manifestazione è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook “Premio Bancarella” e ripresa dal Binocolo.net. Presente la troupe di Telecity e collegamento da remoto con Mediaset. Tra gli spettatori anche il giornalista Enzo Bucchioni, fresco finalista del Bancarella Sport 2024.