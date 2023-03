Paola Turci racconta come ha conosciuto Francesca Pascale: “L’ho vista a un mio concerto, e poi...”

Firenze, 9 marzo 2023 – Era il 2 luglio 2022 quando Francesca Pascale e Paola Turci si sono unite in matrimonio in un resort a Montalcino, in provincia di Siena. A distanza di otto mesi dalla loro unione civile, la cantautrice Paola Turci ha deciso di raccontare com’è iniziata la loro storia d’amore e come ha conosciuto la Pascale.

Paola Turci da Alessandro Cattelan

Ospite di Alessandro Cattelan nella puntata di Stasera trasmessa mercoledì 8 marzo, l’artista ha inizialmente sottolineato che non le piace parlare troppo della sua vita privata e che vuole vivere nella riservatezza la sua relazione con la moglie Francesca Pascale.

La riservatezza sulla vita privata

"La cosa di cui ho sofferto di più in questi anni di attenzione non richiesta, è stato leggere: ‘Ma perché vi volete far vedere così tanto?’ – ha detto la Turci –. Era proprio il contrario, erano gli altri che volevano morbosamente cercare, capire, vedere, conoscere, inquadrare, fotografare. Per noi non c'era proprio questa volontà. Ma anche se fosse stato Mario Rossi, per me sarebbe stato lo stesso. Io faccio fatica a parlare delle mie storie, dell’amore che mi riguarda”.

L’inizio della storia d’amore

Dopo questa premessa, la Turci ha poi però rivelato alcuni dettagli che non erano mai stati resi noti. Ovvero, com’è nata la storia d’amore con la ex fidanzata di Silvio Berlusconi. “Era una mia fan – Ci siamo conosciute ad un mio concerto, non era nei miei radar. Poi vengo a sapere che sarebbe venuta al mio concerto, a Torino. Sapevo che era lì, ero anche abbastanza agitata. L’ho vista. Era all’inizio, la prima canzone, al Teatro Colosseo, l’ho vista, ho fatto “wow” ed è andata via la corrente. Per davvero! Primo concerto del tour teatrale, prima canzone, con questa persona che un po’ mi turbava e va via l’elettricità. Ho fatto un concertino di 5 minuti senza audio, poi dopo cinque minuti hanno ripristinato l’elettricità. Lei è rimasta colpita di questa cosa che ho cantato senza luce”, ha ricordato la Turci aggiungendo in conclusione come da quel momento sia nato poi tutto velocemente e in modo reciproco, fino ad arrivare al matrimonio a Montalcino.