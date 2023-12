Il Barlume perde il suo Gino: addio a Marziali, “Era una rockstar, tutti lo fermavano”

Livorno, 1 dicembre 2023 – La sua simpatia era contagiosa. Ed entrava in maniera gentile e sorridente nelle case degli italiani, dopo una vita nei teatri di provincia. E’ morto Marcello Marziali, 84 anni, attore del vernacolo livornese.

Ma soprattutto, negli ultimi anni, volto de «I Delitti del Barlume», la fortunatissima Serie Sky girata all’Isola d’Elba per la regia di Roan Johnson. Per tutti, Marcello Marziali era Gino Rimediotti, uno degli anziani che gravitano intorno al Barlume, in qualche modo capitanati da un altro grande attore toscano, Alessandro Benvenuti.

Nella sua semplicità, Marziali era quasi inconsapevole della sua bravura e delle spiccate doti di commediante. E se il pubblico ha potuto apprezzarne le doti artistiche è grazie ai tantissimi anni da attore del teatro vernacolare livornese.

Decine e decine di commedie sui palchi di provincia a mettere in scena i tratti triviali, grotteschi ma irresistibili della livornesità più verace. E’ qui che nasce il Marziali attore, apprezzato poi da tanti registi.

Recitò in Under the tuscan sun, il film di Audrey Wells, interpretato da Diane Lane e nel Pinocchio di Benigni. Poi l’arrivo nel cast del Barlume e la grande notorietà. Impossibile per Marziali passeggiare per Livorno senza essere fermato per decine di volte tra autografi e selfie.

In un toccante ricordo su Facebook il regista Roan Johnson ha salutato il suo Marcello: «E’ stato un piacere lavorare e stare con te in questi anni. Anche una divertentissima faticaccia, quando ci facevi impazzire con le battute, che cambiavi di posto, distorcevi, inventavi di sana pianta. Ma non era una questione di memoria (lo abbiamo capito dopo un paio d’anni) era che ti emozionavi. Un talento magico e irripetibile».

Marcello Marziali si è goduto questi splendidi anni, attorniato dall’affetto della sua famiglia. Adesso, riposerà nella sua Livorno. Restano le sue battute esilaranti, la sua dote naturale di comico. E con il suo personaggio, Gino Rimediotti, star del Barlume, lascia un segno importante nel cinema toscano e italiano.

f.m.