Lucio Corsi debutta a Sanremo e nonna Milena chiude il ristorante: ‘Non voglio perdermelo”

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 11 febbraio 2025 – "Sono felicissima: mio nipote realizza un sogno e mi voglio godere il suo sogno con grande tranquillità. Ho deciso di mettermi in ferie per un po' di giorni. Non perderò un minuto del Festival di Sanremo".

Il cantautore Lucio Corsi debutta al Festival di Sanremo

Così Milena Marchetti, nonna di Lucio Corsi, spiega la decisione di chiudere "causa Sanremo" il suo ristorante Macchiascandona a Castiglione della Pescaia, dove spesso si può incontrare il cantautore maremmano, proprio per seguire la kermesse di Sanremo dove il nipote si esibisce con la canzone "Volevo essere un duro".

"Saremo tutti davanti alla tivù a tifare per Lucio", assicura la nonna, che nel suo storico ristorante prepara pappardelle al cinghiale, rigatoni alla burianese, cinghiale alla cacciatora, faraona al tegame e un piatto da non perdere: i tortelli con ricotta e spinaci. "Riaprirò il ristorante il 19 febbraio e se ci sarà da festeggiare, lo faremo in famiglia", assicura Milena Marchetti.

Corsi è già diventato un personaggio prima del Festival: dopo “Vita da Carlo”, la serie di Carlo Verdone in cui compariva nei panni di sé stesso, l’annuncio della scelta di Topo Gigio come compagno di duetto per la serata cover ha fatto impazzire il Fantasanremo. E per il maremmano c’è un endorsement davvero di riguardo: "Sono tre anni che faccio il nome di Lucio Corsi: quest'anno lo vedremo a Sanremo. Si vede immediatamente che vive d'arte, è un tutt'uno col suo strumento, è autentico. Sento con Lucio una forte assonanza, è un libero battitore e un visionario lucido, e se devo individuare un mio erede nel panorama attuale, è lui". Parola di Alberto Fortis.

I bookmakers lo danno a 1,90 nei primi 5, gli esperti lo considerano il rivale di Simone Cristicchi per il premio della critica. Comunque vada a finire, per questo giovane e talentuoso cantautore è già una festa. Da celebrare con i tortelli maremmani di nonna Milena.