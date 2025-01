Dalla Maremma a Sanremo: Lucio Corsi salverà i gusti musicali degli italiani?

Grosseto, 7 gennaio 2025 – Lucio Corsi: il grande pubblico presto si confronterà con questo nome. Sì perché nei giorni di Sanremo si parlerà anche di lui. Un artista forse poco conosciuto rispetto agli altri che saliranno sul palco dell’Ariston con il nuovo direttore artistico Carlo Conti.

Ma un personaggio che sembra essere pronto a “bucare” lo schermo. Con la sua musica che strizza l’occhio al cantautorato italiano. Dalla Maremma all’Ariston. Dalle campagne tra Castiglione della Pescaia e Grosseto, dove la sua famiglia ha un ristorante molto conosciuto, al palco più famoso d’Italia. Lucio Corsi ha accresciuto a mano a mano la sua fama.

I toscani a Sanremo: chi sono

Con un certo eclettismo che lo ha portato ad esempio anche a recitare in “Vita da Carlo”, la fortunatissima serie di Carlo Verdone su Amazon Prime. Carlo Verdone che poi compare nel video del suo ultimo singolo “Tu sei il mattino”. Che su youtube viaggia verso le 250mila visualizzazioni. Rolling Stone scrive che Lucio Corsi, trentunenne, ha la missione di salvare i gusti musicali degli italiani in questo Sanremo. Di riportare la musica italiana sui binari della poesia, se così possiamo dire. “Volevo essere un duro”, il titolo del brano che porta alla rassegna sanremese.

Chi è Lucio Corsi

La curiosità è tanta. L’artista si sta preparando per quello che potrebbe essere il bivio più importante della sua carriera. E lo fa in Maremma, dopo aver vissuto per diverso tempo a Milano. Lucio Corsi starà a casa, nella sua terra, prima appunto della partecipazione al teatro Ariston. Salvare i gusti musicali degli italiani non è una missione banale.

Lucio Corsi ha 31 anni ed è originario della Maremma. E' uno dei big in gara nel primo Sanremo del direttore artistico Carlo Conti

E tra l’altro è quella che gli viene data nella sua partecipazione alla terza stagione della serie di Verdone. Nel quale l’attore interpreta sé stesso alle prese con una missione a sua volta proibitiva: fare il direttore artistico del Festival di Sanremo.

La Maremma e la Toscana sono dunque con Lucio Corsi. La famiglia è molto conosciuta in Maremma. Gestisce il ristorante Macchiascandona, tra Castiglione della Pescaia e Grosseto. L’artista è cresciuto qui, nel locale gestito dalla nonna. Nelle sue serate tra Grosseto d’inverno e Castilione della Pescaia d’estate, come tanti ragazzi della sua età. La musica è sempre stata dentro di lui e ben presto ha iniziato a cantare e suonare. Adesso il bivio più importante.