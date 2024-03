Anche Giorgio Panariello alla quarta stagione di Lol: ci sarà da divertirsi

Firenz,e 16 marzo 2024 – Una cosa è certa, con un cast così ci sarà da divertirsi. Torna Lol: chi ride è fuori. La quarta stagione del celebre programma di Prime Video vede tanti nomi ai blocchi di partenza. Tra questi anche Giorgio Panariello.

E il pubblico toscano apprezzerà la partecipazione di un comico showman amatissimo in tutta Italia e pronto a dare quel tocco in più alla trasmissione. E’ lo stesso Panariello a diffondere, in una storia di Facebook, un video di presentazione della nuova stagione di Lol.

La sfida e le regole sono le stesse: una serie di concorrenti celebri dovranno cercare di non ridere di fronte alle “provocazioni” degli altri. Che faranno di tutto per far crollare l’avversario. Lo show sarà condotto da Fedez e vedrà la partecipazione di Frank Matano e Lillo Petrolo con funzione di coach. I concorrenti sono Giorgio Panariello, Aurora Leone, Edoardo Ferrario, Lucia Ocone, Rocco Tanica, Maurizio Lastrico, Angela Finocchiaro, Claudio Santamaria, Diego Abatantuono.

Le prime quattro puntate di Lol verrà fatta uscire da Prime Video il 1 aprile. Le ultime due saranno invece rilasciate l’8 aprile. Saranno le puntate che proclameranno il vincitore. Secondo le regole di Lol, alla prima risata il concorrente viene ammonito. Mentre alla seconda sarà espulso.