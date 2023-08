Firenze Jazz Festival: in anteprima novità e anticipazioni

Firenze, 31 luglio 2023 - Lascia o raddoppia. Ha scelto la seconda opzione il Firenze Jazz Festival, la rassegna che unisce in Oltrarno la comunità artistica toscana con i big internazionali del genere. Un percorso che aggrega i maestri riconosciuti del jazz con esperienze del territorio attraverso una piattaforma comune, che quest'anno si sviluppa lungo due settimane, divise tra una parte più "collinare" - dal 5 al 10 settembre - e un'altra - dal 12 al 17 - più collegata all'alveo fluviale dell'Arno.

Il festival, diretto da Francesco Astore con il coordinamento di Enrico Romero ed organizzato dal Centro Spettacolo Network Soc. Coop. con una rete diffusa di partner istituzionali e privati, conserva i suoi punti di forza, dalla gratuità di molti eventi ai prezzi popolari degli abbonamenti, dal main stage in Piazza del Carmine all'amatissima Zattera sull'Arno, l'installazione galleggiante con ponte radio e sistema di amplificazione posta di fronte a Ponte Vecchio.

Sono oltre trenta i concerti previsti, con ospiti speciali e star indiscusse: tra gli italiani, sono attesi il veterano Enrico Rava (Limonaia di Villa Strozzi, 6 settembre), in compagnia della giovane formazione dei Fearless Five, il duetto tra il maestro della fisarmonica Gianni Coscia e il virtuoso dell'organetto Alessandro D'Alessandro (Forte Belvedere, 5 settembre), e le sonorità nord e latino-americane dei Young Lions di Nico Gori (Limonaia di Villa Strozzi, 13 settembre), con la partecipazione straordinaria del trombettista Fabrizio Bosso.

Dall'estero arriveranno il chitarrista norvegese Heddvid Mollestad Thomassen (Limonaia di Villa Strozzi, 7 settembre), con il suo nuovo progetto in anteprima nazionale "Weejuns", e il batterista americano Jeff Ballard (Villa Bardini, 9 settembre), sul palco insieme ad un trio di musicisti toscani - Alessandro Lanzoni, Francesco Zampini e Michelangelo Scandroglio - di assoluto valore.

Non mancano proposte più sperimentali, come la rivisitazione della splendida colonna sonora di Duke Ellington per il capolavoro di Otto Preminger "Anatomia di un omicidio" ad opera di Francesco Bearzatti, Mattia Barbieri e Stefano Risso (Villa Bardini, 8 settembre), ed escursioni fuori città: dal concerto di Sismatik al Chiostro della Collegiata di S.Andrea di Empoli (10 settembre), che riunisce l'attore Roberto Magnani con l'ensemble della regina del jazz Silvia Bolognesi, al Jazz Brunch (17 settembre) nella Tenuta Ruffino Poggio Casciano, sulle colline del Chianti, in compagnia del pianista Matteo Castellan, il trombettista Luigi "Giotto" Napolitano e la contrabbassista Veronica Perego.