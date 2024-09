Film Commission Toscana al Cartoon Forum: “L’animazione è per noi un settore strategico”

Firenze, 23 settembre 2024 – Si è chiusa con un buon successo la presenza italiana al Cartoon Forum di Tolosa, nell’edizione in cui il nostro Paese era ospite d’onore. Ci sono stati buoni riscontri per i cinque progetti di animazione presentati dai nostri produttori, una delegazione di 33 aziende e oltre 100 professionisti del settore, un premio speciale a Luca Milano (direttore di Rai Kids, storico partecipante a questi eventi), incontri e contatti importanti con le emittenti tv e le società europee.

A rendere possibile questa partecipazione sono state anche alcune Film Commission, tra le quali una delle più attive è stata quella della Toscana, a testimonianza dell’impegno con cui segue il settore come ribadito più volte dalla direttrice Stefania Ippoliti. A rappresentare la Film Commission della Toscana (per altro l’unica presente, insieme alla Sardegna) è stata Martina Capaccioni, che ha alle spalle esperienze specifiche avendo lavorato in produzioni live action e in animazione: “La nostra presenza al Cartoon Forum è il culmine del lavoro fatto in questi anni con un’attenzione particolare all’animazione un settore che sosteniamo sia attraverso i bandi sia attraverso la formazione nelle nostre manifatture digitali cinema di Prato”. Capaccioni conclude: “Quello dell’animazione è un settore che riteniamo strategico e che continueremo a sostenere”.