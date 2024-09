Ippoliti: "Con i giovani costruiamo la Toscana del futuro"

di Roberto Davide Papini

TOLOSA (Francia)

"Vogliamo far conoscere a una platea internazionale il crescendo di attività nel mondo dell’animazione e del fumetto che ci sono in Toscana". Stefania Ippoliti, direttrice della Toscana Film Commission spiega il senso della partecipazione al Cartoon Forum in corso fino a giovedì 19 a Tolosa, in Francia.

"Ho in mente - aggiunge Ippoliti - la lunga tradizione di Lucca Comics e la sua vivacità, le scuole di fumetto e animazione, gli artisti, i produttori, i professionisti del settore che lavorano nella nostra regione".

Il Cartoon Forum è una grande manifestazione (non un Festival, ma un evento per addetti ai lavori) che ogni anno vede la presentazione dei progetti delle serie europee in animazione che vedremo nei prossimi anni.

Insieme alle Film Commission di altre regioni, quella della Toscana sostiene un’ampia partecipazione di produttori italiani, nell’anno in cui il nostro Paese è ospite d’onore, partecipazione organizzata da Cartoon Italia.

Qual è il vostro lavoro sull’animazione?

"Noi vogliamo prenderci cura di questo settore e cerchiamo di farlo con bandi che mettano a disposizione spazi che occorrono agli studi di animazione per allargare l’organico nella fase produttiva".

Per esempio?

"Lo abbiamo fatto con Enzo D’Alò durante la produzione di Mary e lo Spirito di mezzanotte, mettendo a disposizione uno spazio a Prato".

Avete avuto un ruolo anche nello sbarco di Movimenti con DogHead e la produzione di Topo Gigio e delle serie di Zerocalcare qui a Firenze.

"Movimenti cercava una casa, li abbiamo messi in contatto con la proprietà di Manifattura Tabacchi, siamo stati mediatori del loro incontro e dell’insediamento di DogHead qui, perché questo ha anche significato lo spostamento a Firenze di creativi e professionisti dell’animazione. E’ un pezzo di città che si sviluppa e si rinnova, che attrae i giovani, sfrutta le capacità di chi si diploma in scuole di animazione, un bacino di possibili artisti. Questa operazione ha portato all’assunzione di decine di ragazze e ragazzi, molti di loro si sono trasferiti a Firenze".

Il rinnovamento della Toscana passa anche dall’animazione, dunque.

"Sì, anche grazie a questi nuovi cittadini toscani e sono importanti in un contesto come Firenze e la Toscana che fa un po’ fatica ad attrarre i giovani".

Quali strumenti di sostegno mettete in campo?

"I bandi sui fondi europei Fesr, per le aziende dell’audiovisivo che sono stati estesi anche ai lungometraggi, un ambito dell’animazione italiana in cui si fa più fatica a produrre".

Questa operazione al Cartoon Forum è portata avanti da una rete di Film Commission (Marche, Piemonte, Sardegna e Lazio oltre alla Toscana).

"Si tratta di Film Commission particolarmente sensibili al tema dell’animazione (e che hanno studi sul loro territorio), con un rapporto di collaborazione con Cartoon Italia".

All’inizio accennava a Lucca Comics, avete un progetto di una collaborazione?

"Ci stiamo lavorando, ma è presto per parlarne".