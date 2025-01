Festival di Sanremo, Fedez chiama Masini per la serata dei duetti

Firenze, 22 gennaio 2025 – Lui, che il Festival di Sanremo l’ha vinto due volte – nel 1990 con ‘Disperato’ nella categoria Novità e nel 2020 tra i big con ‘L’uomo volante’ – è pronto calcare ancora il prestigioso palco dell’Ariston con una delle sua canzoni di maggior successo.

Il cantautore fiorentino Marco Masini con la sua ‘Bella stronza’ è dato come ospite di Sanremo 2025 (11-15 febbraio), nella serata dei duetti, chiamato dal rapper Fedez. Il condizionale è d’obbligo finché l’altro fiorentino, Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, non ufficializzerà i duetti. L’invito a Masini, comunque, è arrivato e il fiorentino ha fatto sapere che “ancora non ho deciso”. Ma le indiscrezioni sono bastate a scatenare il gossip. La canzone, fin dalla sua uscita – nel lontano 1995 nell’album ‘Il cielo della Vergine’– ha suscitato critiche per il testo molto forte (così come ‘Vaffanculo’). Uno dei passi più contestati, tanto che al giorno d’oggi il brano sarebbe considerato politicamente scorretto e sessista, recita: “Mi verrebbe da strapparti quei vestiti da puttana / e tenerti a gambe aperte finché viene domattina / ma di questo nostro amore così tenero e pulito / non mi resterebbe altro che un lunghissimo minuto di violenza”. Parole che lasciano poco spazio alla fantasia e che secondo le malelingue del web sarebbero state scelte da Fedez per ‘dedicarle’ alla sua ex, Chiara Ferragni, con cui i rapporti non sono proprio idilliaci. Fonti vicine al rapper, però, hanno spiegato a FqMagazine che l’intenzione è quella di creare delle barre ad hoc dedicate alla depressione, non necessariamente (per ora) all’ex moglie. Ma è tutto un work in progress. Anche il testo scelto da Federico Lucia per la gara, ‘Battito’ è molto dark. L’inizio con un temporale poi una storia finita malissimo con strascichi importanti. E uno sfogo durissimo, tra i versi della canzone: “Con due gocce di veleno tu mi fotti, respiri corti”. L’artista per spiegare il brano ha dichiarato: “È intimo, una dicotomia tra un brano d’amore e la depressione, in cui la figura femminile incarna la depressione. Un brano sulla depressione, costruito come fosse una canzone d’amore”. Nel dialogo diretto con la depressione, Fedez canta “Prenditi i sogni, pure i miei soldi basta che resti lontana da me”: un verso che, decontestualizzato, farebbe pensare ancora una volta alla sua ex. Se ci sarà questo ritorno di Masini sul palco dell’Ariston – l’ultima volta nel 2020 con ‘Il cofronto ‘ - sarà sicuramente dettato da una sua scelta artistica, al di là del gossip (che poi non riguarda direttamente lui). E sarà anche un modo per promuovere il nuovo progetto discografico ‘10 Amori’ è i tre eventi nei palasport: il 18 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma, il 24 ottobre 2025 all’Unipol Forum di Milano e il 25 ottobre 2025 nella sua Firenze, al Nelson Mandela Forum.