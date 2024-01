I Fantastici 5: Raul Bova e la fiction Mediaset, attori e trama. Girata Grosseto

Grosseto, 17 gennaio 2024 – Ne I Fantastici 5 il pubblico scoprirà le imprese, le goie e le sofferenze dello sport paralimpico. E proprio di sport parla la nuova produzione Mediaset che va in onda da mercoledì 17 gennaio alle 21.35 su Canale 5.

Tra i protagonisti anche l’attore Raoul Bova, che si confronta con un tema importante come quello dell’inclusione e delle difficoltà che gli sportivi paralimpici incontrano nella vita di tutti i giorni. Insieme ai trionfi che danno lustro al nostro Paese.

Le storie reali di grandi atleti come Bebe Vio nella scherma, l’argentarina Ambra Sabatini nell’atletica e il livornese Christian Volpi nel canottaggio sono lì a dimostrare come lo sport paralimpico sia sempre più protagonista.

Trama

I fantastici 5 racconta la vita di tutti i giorni della squadra del centro Nova Lux di Ancona, dove si allenano atleti paralimpici con allenatore Riccardo Bramanti, interpretato appunto da Raoul Bova. Bramanti, con un passato importante da sportivo normodotato, accetta la sfida di allenare atleti disabili in vista di importanti competizioni. Non sarà facile per Bramanti, che vive con le due figlie, conquistare la fiducia della dirigenza e degli atleti.

Cast

Tanti i giovani e talentuosi attori della fiction. Tra gli atleti che compongono la squadra ci sono Vittorio Magazzù che nella storia è Christian, in sedia a rotelle. Enea Barozzi è Elia mentre Fiorenza D’Antonio è Marzia, non vedente. Laura, che ha un arto amputato, è interpretata da Chiara Bordi. Sofia Calabresi, presidente della società sportiva, è invece interpretata da Francesca Cavallin. L’allenatore ha un amico medico, Freddie, interpretato da Gianluca Gobbi.

Grosseto

Tra i luoghi delle riprese c’è Grosseto. Diverse scene sono state girate allo stadio cittadino il Carlo Zecchini, dotato anche di una pista di atletica. Le riprese si sono svolte in due giornate a giugno. E tra i protagonisti maremmani c’è anche la campionessa paralimpica, oro a Tokyo nei cento metri Ambra Sabatini. Diverse anche le comparse grossetane. C’è dunque un’attesa doppia in città per la messa in onda. Tra le altre location, il Centro di preparazione olimpica di Formia e il PalaIndoor di Ancona.