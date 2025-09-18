Colle di Val d’Elsa ancora alle prese con le telecamere: casting per nuova serie tv

Siena, 18 settembre 2025 – Colle di Val d’Elsa ancora alle prese con le telecamere. L’agenzia Alessandro Loffredi Casting è in preparazione di una nuova serie televisiva internazionale da girare proprio a Colle di Val d’Elsa. Si cercano principalmente figurazioni maggiorenni eta’ 18-74 anni con tratti nordici, con capelli rossi, biondi e con occhi chiari. Il luogo delle riprese è Colle e le date delle prove costume (se selezionati) sarà dal 26 settembre al 3 Ottobre 2025. Le date delle riprese (se selezionati) saranno dal 6 Ottobre al 10 Ottobre 2025. Le candidature possono essere inviate direttamente per email all’indirizzo [email protected]. Dopo il grande successo dei provini per il film Dio Ride, con regia di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, che si è tenuto proprio a Colle arrivà un’altra grande opportunità cinematografica per Colle di Val D’Elsa. Sicuramente una bella vetrina per la città che si è candidata a capitale della cultura. Lodovico Andreucci