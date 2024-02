Achille Lauro annuncia il tour estivo. In Toscana il 17 agosto

Forte dei Marmi, 20 febbraio 2024 – Achille Lauro ha svelato oggi tutte le novità del suo tour estivo: Achille Lauro Summer Fest – A rave before L’Iliade, questo il nome che ha scelto l’artista veronese e pare già una dichiarazione d’intenti. Come annunciato sui social, un vero e proprio rave all’insegna dell’inclusività aperto a tutti: artisti, ravers, freaks, famiglie e bambini, che toccherà numerose location. In Toscana l’unica data prevista è il 17 agosto a Forte dei Marmi (LU), nella suggestiva location di Villa Bertelli.

Reduce dal successo di Ragazzi Madre – L’Iliade il docufilm che racconta il suo percorso artistico e i primi dieci anni di carriera disponibile su Prime Video e dopo mesi in testa alle classifiche con Stupidi Ragazzi, l’ultimo singolo dal sound avanguardista che ha legato grazie alla musica elettronica un brano pop alle basi urban, Achille Lauro quest’estate è finalmente pronto a riabbracciare il suo pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo per celebrare tutti gli album che lo hanno reso da icona trap a poliedrico artista in grado di smantellare ogni stereotipo.