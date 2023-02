Ungulati, ecco la mappa delle strade a rischio in Toscana

Un cinghiale

Firenze, 8 febbraio 2023 – Alla Toscana va il triste primato di incidenti provocati da animali selvatici. Sono stati 20 quelli che si sono verificati nel 2022, con la nostra regione che si è così confermata prima in Italia. In quattro anni il numero di incidenti che hanno causato feriti o lesioni mortali è salito a 67. E' quanto emerge dall'Osservatorio sugli incidenti degli animali dell’Asaps relativo al 2022, che arriva a pochi giorni di distanza dall’ennesima tragedia consumata sulle strade toscane, lungo la via Bolognese, all'altezza della frazione del Carlone, nel Comune di Scarperia e San Piero, dove Emanuele Diamanti, 47 anni, ha perso la vita dopo aver urtato un cinghiale. Ma quali sono le strade più a rischio? Coldiretti Toscana ha stilato una mappa, eccola.

La mappa delle strade a rischio

Sono una cinquantina, in tutta la regione, le strade individuate dal monitoraggio di Coldiretti. Si tratta di strade dove si sono verificati incidenti, anche mortali, documentate dalle cronache o oggetto di segnalazioni ripetute di attraversamento di cinghiali ed altre specie da parte degli agricoltori. Spesso si tratta di strade che confinano con parchi e boschi anche importanti come la Superstrada Fi Pi Li, l’Autostrada A 11 Firenze Mare e l’Autopalio Siena – Firenze.

Firenze

Nell’area mugellana le strade da codice rosso sono la Statale 67 (passo del Muraglione), la via Bolognese nel Comune di Scarperia, il Passo della Futa, il Passo della Colla ed il Passo del Giogo.

Prato

Due le strade nel pratese: la provinciale 325 e la provinciale 2 da Vernio a Fossato.

Arezzo

Nella Valtiberina la Via Libbia, nel tratto che dal Comune di Anghiari porta alla località del Chiaveretto nel comune di Subbiano, in Valdichiana la SS71 nella zona di Castiglione Fiorentino e la strada provinciale Palazzo del Pero da Castiglion Fiorentino passando per la Foce fino a Palazzo del Pero.

Lucca

In provincia di Lucca la Lodolina, la Pesciatina e poi via Romana e via di Sant’Alessio mentre in Versilia il viale dei Tigli a Viareggio e la variante Aurelia.

Pisa

Nel pisano la strada provinciale per Castellina Marittima, la provinciale delle Colline per Egola (Palaia), il tratto di via Livornese che collega Cenaia alle Quattro Strade (Crespina Lorenzana), la Provinciale 13 “del commercio”, la SR 69 Val di Cecina, la SR 439 Sarzanese Valdera e Tosco Romagnola Est.

Livorno

Sull’Isola d’Elba, assediata da cinghiali e mufloni, c’è la Via provinciale per Pomonte (Elba) mentre sulla terra ferma la Via Bolgherese.

Grosseto

A Grosseto la Via Aurelia nei tratta tra il capoluogo e Albinia, la Strada provinciale Montiano e la SR 74 Maremmana. Pistoia Nel pistoiese la provinciale 5 tra i comuni di Pistoia e Montale, la Provinciale 7 nel tratto di Montale, la provinciale 19 nel tratto di Quarrata, la provinciale 40 tra i comuni di Montecatini T. e Serravalle Pistoiese ma anche tutta la rete stradale montana, in particolare il Lungo Reno della statale 66.

Massa Carrara

Tra la Lunigiana e la costa, nella provincia di Massa Carrara, le strade più pericolose sono la Statale per il Cerreto, la provinciale 35 per Filattiera-Mulazzo, la provinciale 60 per Moncigoli, la Via Comunale di Corneda tra Tresana e Aulla, la strada per la Foce, la strada provinciale per Casola in Lunigiana e la provinciale 31 dal casello di Pontremoli verso Mulazzo.

Siena

La più pericolosa a Siena è la strada provinciale 40 nel tratto del Comune di Pienza e la Strada dei Cappuccini.